Краснокнижного детеныша лося удалось запечатлеть фотографам чернобыльского заповедника, который восстанавливается после продолжительных лесных пожаров в Киевской области.

Об этом сообщили на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"+1 у лосей. Наблюдения за животным миром продолжаются", - указано в сообщении.

Напомним, в табуне лошадей Пржевальского обнаружили пополнение - на свежих фотографиях пережившей лесные пожары зоны отчуждения видно маленького нового члена стада.

Как сообщала "Страна", масштабный ночной пожар в Чернобыльском заповеднике попал на камеры фотоловушек, установленных в лесной зоне для наблюдения за животными.

Также "Страна" писала, что лис по имени Семен, который проживает в Припяти и совсем не боится людей, стал звездой соцсетей из-за своей коммуникабельности.