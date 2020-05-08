Инженеры из Китайской народной республики собрали образец плазменного воздушно-реактивного двигателя. Это - демонстрационный двигатель, он должен быть предназначен для атмосферных полетов. Принцип работы двигателя таков: воздух в нем раскаляется при помощи микроволн, а потом выходит, создавая тягу.

Статья с описанием двигателя опубликована в журнале AIP Advances.

Такой двигатель хорошо подходит для установки на жлектрические самокаты. Несколькими годами ранее в Германии уже создавали атмосферный плазменный двигатель. В нем воздух ионизируется электрическим разрядом в сотни вольт, после чего в состоянии плазмы выбрасывается из него электромагнитным полем. Но при большой тяге двигатель будет громоздким.

Группа китайских инженеров под руководством Даня Е из Уханьского университета предложила нагревать воздух микроволнами. В их конструкции в кварцевую трубку компрессор нагнетает воздух. К ней подсоединен волновод, на другом конце которого располагается магнетрон, испускающий радиоволны частотой 2,24 гигагерц. В трубке микроволны нагревают воздух, он превращается в плазму с высоким давлением, после чего она выбрасывается и создает тягу. Поскольку в процессе выделяется много паразитного тепла, вся установка в сборе охлаждается водяным контуром.

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Тягу и эффективность нового двигателя можно в дальнейшем улучшить за счет увеличения температуры выходящей плазмы, но для этого необходимо использовать термостойкие материалы.

Фото: Схема экспериментальной установки/Ye et al. / AIP Advances, 2020

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