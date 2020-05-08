Президент Украины Владимир Зеленский готов к необычным политическим шагам, от которых его многие отговаривают.

Об этом Михеил Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Президент очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения. Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, от которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус-кво, а статус-кво – это болото. Украину нужно вытаскивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет", - заявил он.

По словам Саакашвили, Зеленский понимает, что у Украины нет множества вариантов быстрого развития, поэтому гарант "очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения".

Также новый глава Исполнительного комитета реформ заявил, что готов помогать президенту и выразил надежду на то, что у него сложится оптимальное сотрудничество с Верховной Радой, правительством, бизнесменами и украинцами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Как сообщала "Страна", "Страна" опросила депутатов партии "Слуга народа", что они думают о назначении Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ, а также стоит ли ожидать новых серий противостояния между Арсеном Аваковым и Михаилом Саакашвили во времена президента Зеленского.