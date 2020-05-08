Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что медреформа Супрун, второй этап которой приостановили до Нового года, оказалась непригодна для пандемии. По мнению Ляшко, инфекционные больницы нужно финансировать не когда к ним приходит больной пациент по принципу "деньги идут за пациентом", а на опережение.

Об этом Ляшко сказал в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 7 мая.

Ляшко сказал, что Ккоронавирус показал, что нельзя финансировать инфекционные больницы по принципу "деньги идут за пациентом". Там нужно финансировать готовность к реагированию.

"Мы не можем профинансировать потому, что не знаем количество случаев инфекционного заболевания, которое может возникнуть", - рассказал Ляшко.

По его мнению, пандемия показала, что никто не готовился к такому количеству инфекционных больных. Европа, по мнению главного санврача, также показала неготовность этой системы реагировать, так как там меньше больниц.

Ляшко напомнил, что стратегия реформирования противотуберкулезной службы была представлена в 2018 году. Эта стратегия предусматривала, в частности, что реформирование противотуберкулезной службы в течение трех лет.

Ранее "Страна" писала, что опубликована карта заболеваемости коронавирусом по областям Украины на 7 мая.

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