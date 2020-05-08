Ляшко рассказал, как коронавирус вскрыл недостатки медицинской реформы Супрун. Видео
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что медреформа Супрун, второй этап которой приостановили до Нового года, оказалась непригодна для пандемии. По мнению Ляшко, инфекционные больницы нужно финансировать не когда к ним приходит больной пациент по принципу "деньги идут за пациентом", а на опережение.
Об этом Ляшко сказал в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 7 мая.
Ляшко сказал, что Ккоронавирус показал, что нельзя финансировать инфекционные больницы по принципу "деньги идут за пациентом". Там нужно финансировать готовность к реагированию.
"Мы не можем профинансировать потому, что не знаем количество случаев инфекционного заболевания, которое может возникнуть", - рассказал Ляшко.
По его мнению, пандемия показала, что никто не готовился к такому количеству инфекционных больных. Европа, по мнению главного санврача, также показала неготовность этой системы реагировать, так как там меньше больниц.
Ляшко напомнил, что стратегия реформирования противотуберкулезной службы была представлена в 2018 году. Эта стратегия предусматривала, в частности, что реформирование противотуберкулезной службы в течение трех лет.
Ранее "Страна" писала, что опубликована карта заболеваемости коронавирусом по областям Украины на 7 мая.
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