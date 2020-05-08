Правоохранители просят помощи в поиске родственников и опознании тела человека, голову которого нашли 1 февраля в Днепре.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

"1 февраля в Оболонское управление полиции поступило сообщение о том, что в залив "Собачье устье" возле улицы Приречная местный рыбак нашел в пакете человеческую голову. На месте происшествия правоохранители обнаружили еще некоторые фрагменты тела. По результатам ДНК-экспертизы, все частицы принадлежат одному человеку.

Отмечается, что на вид мужчине от 60 до 70 лет, ростом он, предположительно, от 160 до 170 см. Лицо овальное, волосы короткие прямые светлые с проседью и лобным облысением, выступающий подбородок.

Представители полиции добавили, что, если кто-то узнал покойного или обладает любой информацией, которая может помочь опознать тело, попросили позвонить на следующие номера: (093) 494-11-94, (067) 976-39-20 или по спецлинии 102.

Напомним, в одном из районов Киева рыбаки выловили из залива голову мужчины в пакете. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти потерпевшего.

Как сообщала "Страна", 30 апреля, Харьков потрясло жуткое убийство. 38-летнюю Татьяну Пьянову задержали, когда она обнаженная шла по улице с пакетом, в котором находилась голова ее 13-летней дочери. Суд отправил харьковчанку под стражу, а соседи не могут поверить в произошедшее и называют задержанную хорошей матерью.