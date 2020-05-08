Американский исследователь провела анализ использования некоторых египетских иероглифов и предположила, что древние жители этого региона считали, что небо - это металлическая миска с водой.

Об этом сообщает The Journal of Egyptian Archaeology.

Египтолог Виктория Альманса-Вильяторо из Брауновского университета США провела лингвистический анализ текстов Древнего Египта и пришла к выводу, что обитатели Дневнего Египта могли верить в то, что небо - это наполненная водой миска из металла.

"Из этой емкости могла падать вода в виде дождя или кусочки железа - метеориты. Метеоритное железо находили и использовали еще до Железного века, когда изделия из этого металла получили широкое распространение. Самые ранние находки железных артефактов датируют шестым тысячелетием до нашей эры. В этот период предметы из железа были роскошью: их клали в гробницы богатейших людей или использовали в важных ритуалах", - указано в исследовании.

Несмотря на уважение к металлу в Дневнем Египте, пока что неизвестно, какое именно значение этот материал имел для древних людей. Так, иероглифы N41 (𓈞) и слово bjȝ (железо) можно связать с божественным видением неба, так как символы часто встречаются возле упоминаний небе, металла и женщин. Потому египтолог предположила, что N41 может быть связан с культовым значением железа.

Древнеегипетский иероглиф N41 или 𓈞

Лексему bjȝ n pt (би-А-н-пт), которая означает железо, разбирается на две части - pt (железо) и bjȝ, значение которого до сих пор неизвестно. Это может быть конкретный металл или общее обозначение для твердых материалов. Но самое необычное в том, что слово связано с понятием неба как океана, через который необходимо переправиться. Подобное значение встречается и в текстах, написанных на стенах пирамид. Такое видение неба подтверждается и тем, что его цвет совпадает с цветом воды, которая время от времени падает на землю.

Так как оба иероглифа - и N41 и bjȝ означали металл, Альманса-Вильяторо предположила, что жители Древнего Египта могли верить в металлическое небо. Подтверждают эти догадки тексты из пирамид, где рассказывается о мертвом царе, который преодолел железный вход на небо и пересек его на железной лодке.

Кроме того, N41 встречался возле упоминания матки, которую ассоциировали с богиней Нут, которая считалась матерью солнца и звезд. В имени богини можно увидеть знак яйца как символа рождения. Примечательно, что в египетской мифологии слово bjȝ ставилось и возле "Первозданного яйца", которое нужно разбить. Так, по мнению египтолога, богиню Нут и ее матку могли ассоциировать с разбитым яйцом, и небосводом чья форма совпадает. А, как выглядели яйца, египтяне знали - страусиные яйца использовались повсеместно в качестве посуды.

Напомним, чешские археологи в Египте нашли старейший текст древнеегипетском песни о любви в погребальной комнате верховного жрица Инти. Эта находка уникальна, поскольку раньше считалось, что египтяне составляли только религиозные и научные тексты. Кроме того, находка вызывает интерес еще и тем, что любовная песня находилась в саркофаге жреца, который считался жестоким. Песня была сложена более 4300 лет назад. Ее расшифровка заняла более года.

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