В России спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом с наступлением июня. однако эксперт не исключает распространение вируса и после названного срока.

Об этом заявила внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова, передает ТАСС.

"Если считать, что в марте месяце началось активное распространение вируса в нашей стране, то прибавьте три месяца. Это непосредственно до июня месяца будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами. Я надеюсь, что эпидемический процесс развивается по своим законам и наши мероприятия не дадут более чем 100 дней этому вирусу циркулировать", - заявила она.

Напомним, за последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Это самый большой показатель за все время в стране. По этим данным 7 мая Россия вошла в пятерку стран по количеству зараженных Covid-19. Всего в Российской Федерации за "нарастающим итогом" зарегистрировано 177 160 случаев Covid-19 (+ 6,8%).

Как сообщала "Страна", в России готовятся к худшему - в Минздраве ожидают новую волну заражений коронавирусом и продление некоторые карантинных ограничений вплоть до создания вакцины. Некоторые ограничения могут оставить вплоть до того момента, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса. Какие именно ограничения останутся, неизвестно.