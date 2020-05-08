Трамп сообщил, что в телефонном разговоре с Путиным заявил о подходящем сейчас времени для сотрудничества между двумя странами.

Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.

"Мы обсуждаем с Россией тему контроля над вооружениями, причем обсуждения - серьезные. И мы продолжим делать это. Как Россия, так и США хотят, чтобы такие переговоры принесли результаты. У них много ядерного оружия и у нас - тоже. Они хотят договоренности, и мы тоже этого хотим", - сказал Трамп.

Также он заявил, что "фейковое расследование" по России очень мешало сотрудничеству Вашингтона и Москвы.

По его словам, вся эта история с обманом вокруг России очень серьезно ударила по возможности России и США вести дела.

"Они очень важная страна, мы же самая сильная страна. Почему мы не можем вести дела друг с другом? История с обманом вокруг России абсолютно бесчестна, она делает очень сложным для нас выстраивание отношений. Мы обсуждали это с Путиным", - сказал президент США.

"Всех этих журналистов, которые получили Пулитцеровские премии, нужно заставить вернуть эти Пулитцеровские премии обратно (речь идет видимо о том, что газета The New York Times стала лауреатом Пулитцеровской премии за "серию захватывающих материалов, раскрывающих хищническое поведение режима Владимира Путина" - Ред.). Потому что они все переврали. Потому что, если вы сегодня видели новые документы, которые были обнародованы, в них ясно видно, что не было абсолютно никакого сговора с Россией. Все это было фейковыми новостями", - заявил Трамп.

Как сообщалось, Трамп назвал "изменой" уголовное преследование своего экс-советника и приказал прекратить его.

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