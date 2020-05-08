Коронавирус: Рада приказала протестировать миллионы

Парламент вчера собрался для того, чтобы помочь власти бороться с коронавирусом. Точнее, причин было две – усилить социальную защиту врачей, борющихся с коронавирусом, и усилить борьбу с эпидемией путем массового тестирования украинцев. Все нужные законы были успешно приняты, но ожидать, что они что-то изменят, не стоит.

Существенный плюс только один: врачи смогут получать полную зарплату, если заболеют коронавирусом или даже просто будут на самоизоляции. Поскольку медики регулярно находятся в зоне риска заражения, изменение весьма актуальное.

Норма об обязательном тестировании всех полицейских, медиков и всех, кто контактировал с больным коронавирусом, тоже актуальна: Украина – на последнем месте в Европе по числу протестированных, из-за чего достоверность всей статистики по заболеваемости выглядит сомнительной. Однако, приняв закон, депутаты не объяснили, кто и как его будет выполнять.

В нашей стране существенно увеличить количество проводимых тестов просто нереально: их некому и негде делать. Пять лет разрушения санитарно-эпидемической службы свое дело сделали: специалистов не хватает, лабораторий тоже. Так что единственное, что может сделать сегодня власть, – это завести уголовное дело на тех чиновников, которые приложили руку к разрушению системы СЭС. От Яценюка до Супрун. И на этом тему массового тестирования можно закрыть.

А заниматься парламенту лучше вопросом восстановления экономики. Потому что правительство, похоже, этим вопросом заниматься не собирается. Вчера оно опубликовало постановление о смягчении карантина с 11 мая: в нем разрешается работа магазинов в ТРЦ, летних площадок кафе и даже съемку кинофильмов. Но непонятно, как это все вдруг заработает, когда не работает общественный транспорт.

"Новый Вятрович" призвал не праздновать 9 мая

День победы 2018 года в Киеве. Фото "Страны"

Еще одной темой вчерашнего дня в парламенте было предстоящее 9 мая. Правда, поднимала ее только оппозиция: власть – от правительства до "слуг народа" – решила ее игнорировать, делая вид, что никакого праздника нет. Премьер вчера на встрече с депутатами от "Оппозиционной платформы За жизнь" так и сказал – что он, мол, не знает такого праздника как 9 мая. Больше к этому добавить нечего.

Впрочем, свою лепту в "забывание" Дня Победы внес еще и печально известный Институт национальной памяти. Когда из него уволили Владимира Вятровича, казалось, период националистического мракобесия закончился: его сменщик – Антон Дробович – вроде бы говорил адекватные вещи.

Но рекомендации ИНП к 75-й годовщине победы над фашистами поставили под сомнение его адекватность. Если свести все написанное и сказанное по этому поводу Дробовичем и его подчиненными к одной фразе, то ею будет фраза "Это не наша война".

То есть воевали две тоталитарные державы – Германия и СССР – а украинцы были просто жертвами этой войны, поскольку их принуждали воевать и угоняли в трудовое рабство обе стороны. Поэтому нужно помнить жертвы, но праздновать 9 мая нечего.

Правда, Дробович и его подчиненные не заметили одно противоречие: если праздновать в День Победы нечего, то почему 9 мая является официальным государственным праздником?

На самом деле, вывод из всего выпущенного к Дню Победы этим ведомством может быть только один: дело не только в Вятровиче или Дробовиче – дело в самом Институте нацпамяти. Это учреждение в принципе вредно для национальной памяти, и решить эту проблему можно, только закрыв его.

Украина прекрасно жила без идеологических тезисов к праздникам, распространяющихся ИНП, в течение первых 15 лет независимости, и сможет спокойно жить без них дальше. Причем она будет жить гораздо спокойнее без ведомства, которое пытается лишить статуса праздника то 8 марта, то 9 мая.

МВФ не видит у Украины перспективы?

МВФ и Украина перешли на новую программу кредитования. Фото: kapital.kz

Хотя украинская власть за последние месяцы сделала несколько решительных шагов, чтобы договориться с МВФ, новости из фонда идут неутешительные. Вчера было объявлено, что переговоры о расширенной программе сотрудничества между МВФ и Киевом прекращены – теперь речь идет лишь о программе stand-by, рассчитанной на 18 месяцев.

Внешне разница между этими программами невелика – и в том, и в другом случае транши от фонда должны быть. Однако на поверку отличия имеются, и весьма существенные.

Расширенная программа сотрудничества – это план выделения траншей сразу на несколько лет. Stand-by – это решения, принимаемые фондом по каждому отдельному траншу. С одной стороны, такая программа создает неопределенность для финансовых рейтингов страны (ведь никто не знает, будет ли МВФ сотрудничать с Украиной даже в ближайшие месяцы), с другой – она позволяет каждый раз подвешивать страну на крючок, заставляя ее принимать те или иные решения – вроде принятия закона о земле или непринятия закона об увольнении главы НАБУ.

В общем, для МВФ stand-by – это гораздо удобнее: много возможностей, и никакой ответственности. А вот наша власть, мягко говоря, не самый лучший переговорщик, если согласилась перейти с одной программы на другую. Либо ситуация с нашей страной такова, что приходится соглашаться на что угодно.

Кстати, представитель МВФ Джерри Райс вчера так и объяснил, почему фонд не хочет долгосрочной программы с Украиной: потому что у нас "беспрецедентная неопределенность относительно экономических и финансовых перспектив". От такой оценки веет чем-то ужасным, потому что возникает вопрос: а какое вообще у Украины будущее?

Саакашвили возглавил совет разговоров о реформах

Фото: Михаил Саакашвили в Facebook

Еще одна новость вчерашнего дня – назначение Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ. Экс-президент все-таки получил должность в нынешней власти, чем, в принципе, должен быть доволен.

Для Украины это скорее хорошая новость, чем плохая: она означает, что претензии Саакашвили на кресло вице-премьера сняты. Сопротивление сразу нескольких ветвей власти приходу Михо в правительство дали свой результат. Оказалось, что одного желания Банковой для такого назначения недостаточно.

Что касается упомянутого Совета реформ, то очевидно, что это мертвая организация. Достаточно посмотреть на список тех, кто в него должен входить, и станет ясно, что работать он не будет.

Первый по списку – спикер парламента. Очевидно, что Дмитрий Разумков, заявивший, что реформами в Украине должны заниматься украинцы, вряд ли будет активным участником этого собрания.

Второй по списку – премьер. Очевидно, что Денис Шмыгаль, возглавлявший тайное сопротивление приходу Саакашвили в правительство, и пальцем не ударит, чтобы сделать что-то для совета имени Михо.

В общем, Саакашвили в итоге будет заседать с замом главы НАБУ Углавой в ресторане "Сулугуни". Но его и это устраивает: главное, что есть громкая должность, которая позволит ходить по эфирам и много-много говорить. То есть делать то, что у экс-президента Грузии получается лучше всего.

Усика и Ломаченко записали в сепаратисты

Александр Усик и Василий Ломаченко. Фото: Instagram usykaa

Два самых известных действующих украинских боксера – Александр Усик и Василий Ломаченко – официально записаны в сепаратисты. Отныне их данные присутствуют на скандальном сайте "Миротворец" с объяснением, что оба являются отрицателями российской агрессии, участниками пропагандистских мероприятий России, манипуляторами общественно значимой информацией и противниками независимости украинского Православия от РПЦ.

И все это боксеры "заработали" тем, что снялись в православном документальном фильме, где рассказали, что поддерживают отношения с друзьями из России, и критиковали декоммунизацию.

Все это уже элементы тоталитарного общества: во враги государства теперь можно попасть только за то, что имеешь свою точку зрения по вопросам религии и истории, отличную от той, которую навязывает власть. Впрочем, даже власть сейчас в вопросы церкви не вмешивается, но "Миротворец" продолжает настаивать на том, что поддерживать УПЦ нельзя.

Этот сайт со всех сторон требовали закрыть еще при Порошенко. Однако он существует уже год и после смены президента, и непохоже, чтобы в нынешней власти кто-то озаботился этим вопросом – в отличие от озабоченных влиянием "ВКонтакте" и "Кинопоиска".

Впрочем, чем больше на "Миротворце" "врагов государства" вроде Усика и Ломаченко, тем больше он маргинализируется. Сами боксеры даже не обратили внимание на то, что их внесли в базу сайта. А скоро на него вообще перестанут обращать внимание все.