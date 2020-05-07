Трамп назвал "изменой" уголовное преследование экс-советника Флинна и заявил, что инициаторы дела должны "заплатить большую цену".

Таким образом, Минюст США прекратил уголовного преследования бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, передает АР.

По данным агентства, Минюст США уведомил судебные инстанции о том, что приостанавливает рассмотрение этого дела "после продуманного анализа всех имеющихся фактов и обстоятельств, включая новую обнаруженную информацию". Министр юстиции, генеральный прокурор Уильям Барр поручил прокурору города Сент-Луис (штат Миссури) Джеффу Дженсену проверить, насколько правомочно и законно действовали сотрудники ФБР при взятии показаний у Флинна 24 января 2017 года. Дженсен пришел к заключению, что эта беседа с Флинном "проводилась безо всякого правомерного следственного обоснования", приводит агентство выдержки из заявления прокурора.

"Я, изучая дело генерала Флинна, пришел к выводу, что будет должным и справедливым прекратить это дело", - информировал Дженсен. "Я поставил в известность генпрокурора Барра о своих изысканиях, изложив свои рекомендации, он согласился", - резюмировал прокурор.

Трамп заявил в четверг журналистам о готовности рассмотреть вопрос о возвращении Флинна на работу в вашингтонскую администрацию. "Я бы точно рассмотрел это. Я думаю, он прекрасный человек", - отметил Трамп. "Похоже, что Майкл Флинн будет оправдан. Я не судья, у меня другие полномочия", - добавил глава вашингтонской администрации.

Дело Флинна

Дело Флинна рассматривалось в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2017 Флинн был вынужден уйти в отставку с поста помощника Трампа по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

В феврале адвокаты Майкла Флинна просили суд приговорить их подзащитного к условному сроку и общественным работам. В начале января обвинение просило для него тюремное заключение на срок до шести месяцев. Вынесение приговора было намечено на 27 февраля, а потом было отложено на неопределенный срок. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя в виновным в даче ложных показаний ФБР.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой.

В должности помощника президента США по национальной безопасности Флинн проработал с 23 января по 13 февраля 2017 года. В 2012-2014 годах он был директором Разведывательного управления Министерства обороны США.

Ранее сообщалось, что ранее Флинн дал показания против людей Трампа и суд распорядился рассекретить часть доклада Мюллера.

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