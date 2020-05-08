На 9 мая в России покажут концерт, в котором по традиции выступят десятки звезд российского кино и эстрады. Одним из тех, кто поздравит зрителей с Днем победы станет излечившийся от коронвируса ветеран сцены Лев Лещенко. Ролика с его выступление уже появился в интернете.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Мы пришли к решению организовать на базе концертного зала проведение полноценной программы с участием известных артистов, но без зрителей, конечно" - заявил художественный руководитель Кремлевского Дворца Петр Шаболтай.

Отмечается, что видео снимали без зрителей, всем артистам перед выходом на сцену сделали тест на коронавирус.

В праздничной программе примут участие такие знаменитости: Василий Лановой, Лариса Долина, Сергей Гармаш, Николай Басков, Николай Расторгуев и группа "Любэ", Лев Лещенко, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Александр Маршал, Валерия, Александр Розенбаум и Григорий Лепс.

Лев Лещенко в марте сделал тест на коронавирус и он показал положительный результат, как у артиста, так и у его супруги. И, хотя результаты исследований нашли также двустороннюю пневмонию у обоих, второй тест на коронавирус показал отсутствие болезни, после чего Лещенко отпустили.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что на День Победы в небе пролетит парадным строем авиационная техника. Вечером 9 мая планируется праздничный салют.

Как сообщала "Страна", президент Беларуси Александр Лукашенко решил отложить военный парад в Минске, приуроченный к 9 Мая, на вечер, чтобы успеть посетить парад в Москве, который состоится утром того же дня.