Первые результаты общеевропейских онлайн-опросов "Жизнь, работа" и "Covid-19" показывают, что многие европейцы чувствуют себя одиноко в период карантина. У тому же, у них снизился оптимизм касательно будущего. Также жители стран Евросоюза стали меньше доверять своим национальным правительствам.

Опрос проводит Европейский фонд улучшения условий жизни и труда (EUROFOUND). Они опубликовали первые результаты у себя на сайте.

Результаты опроса также говорят, что у многих респондентов растет чувство неуверенности в отношении своей работы, так как резко сокращается количество рабочих часов.

Кризис, вызванный пандемией, сильно повлиял на оптимизм людей в отношении их будущего. В апреле 2020 года менее половины (46%) респондентов из ЕС с оптимизмом смотрели на свое будущее по сравнению с почти двумя третями (64%) в 2016 году. Респонденты из Франции, Италии, Бельгии, Испании менее оптимистично настроены в отношении своего будущего, их уровень оптимизма ниже средневропейского.

Кроме того, 16% респондентов сказали, что они были одиноки "все или большую часть времени" в течение предыдущих двух недель, при этом 20% молодых респондентов (до 35 лет) чувствуют себя одиноко. В целом, одиночество было наиболее распространенным среди респондентов во Франции (22%) и наименее распространенным в Финляндии (9%). Это поразительно отличается от обычных результатов других опросов. Так, в 2016 году общее одиночество составляло всего 6%, а в возрасте до 35 лет - до 4%.

Вырасло доверие к системам здравоохранения и упало - к правительству. Даже страны, наиболее пострадавшие от пандемии, такие как Бельгия, Италия, Испания и Франция, показывают высокий уровень доверия к системам здравоохранения. Однако, упало доверие к своим правительствам, средствам массовой информации и Евросоюзу.

По всему Еврсобюзу более трети работающих граждан начали работать удаленно в результате пандемии. Четверть респондентов сообщили, что потеряли работу временно или навсегда, причем больше всего пострадали молодые люди. Половина респондентов говорят о сокращении своего рабочего времени, особенно в Румынии, Италии, Франции, Кипре и Греции. Меньше всего рабочие часы сократились в северных странах.

Почти 40% респондентов сообщают, что их финансовое положение хуже, чем до пандемии. Около половины указали, что их домохозяйства не могут свести концы с концами, и более половины всех респондентов из ЕС сообщают, что не могут поддерживать свой уровень жизни без дохода.

Опасения людей относительно своего финансового будущего сильно различаются, самый низкий уровень тревожности отмечен в Дании (10%) и самый высокий в Болгарии (62%).

Полные результаты опроса EUROFOUND обещает опубликовать в сентябре, когда работа будет закончена.

Ранее "Страна" писала, что почти половина украинцев назвали свой доход недостаточным для нормальной жизни.

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