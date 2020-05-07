Улицу Туполева в Киеве частично перекроют в связи с ремонтными работами с 8 утра до 22 вечера. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"8 мая по благоприятным погодным условиям будут укладывать верхний слой асфальта на участке между ул. Турчина до ул. Стеценко. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Отмечается, реконструкция улицы Туполева на завершающем этапе.

Кроме того, 8 и 9 мая на улице Тростянецкой в Киеве также ограничат движение с 8 утра до 17 часов.

Как отметили в коммунальной корпорации, на ул. Тростянецкой продолжается средний ремонт. Обновляют покрытие на участке между ул. Славгородский и ул. Вербицкого.

"8 мая будут работать на участке между Харьковским шоссе и ул. Славгородский. 9 мая - между Харьковским шоссе и ул. Вербицкого", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Лыбедской площади установили новые ограждения.

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