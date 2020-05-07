Рекомендации Министерства здравоохранения о том, при соблюдении каких мер рестораны смогут открыть летние веранды уже с 11 мая, назвали бессмысленными.

Об этом заявил ресторатор Дмитрий Федотенков, являющийся совладельцем сети Tarantino family, на своей странице в Facebook.

"Прочёл новые рекомендации МОЗ для открытия летних площадок. Сразу видно, что наши чиновники - люди скромные. По ресторанам не ходят. При этом ещё нелюдимые - отказываются общаться и слышать украинский бизнес. Попробую объяснить тут. Первое. В рекомендациях пишут о том, что терассы должны быть под открытым небом. Довожу до вашего ведома, что 99% открытых площадок по городу устроены иначе. Они не стоят под небом, они всегда под накрытием - навесами, зонтами, маркизами, иногда стационарными кровлями, защищающие от осадков, пыли и мусора", - написал он, предложив убрать эту "бессмысленную" формулировку.

Также он назвал глупостью рекомендации по использованию исключительно одноразовой посуды до конца эпидемии. Аргументировал это Федотенков тем, что для заведений с посудомоечными машинами многоразовая посуда будет безопаснее одноразовой. Кроме того, постоянная закупка пластиковой посуды - это лишние траты для тех веток бизнеса, которые и так пострадали из-за карантина.

"МОЗ рекомендует рассаживаться по двое за одним столиком. Предлагаю по четверо - за одним большим столом. Посмотрите на китайскую практику. Там все именно так. Ну и понятно, что все эти заморочки будут использованы для коррупционного давления на бизнес. Привычное нам", - добавил он.

Федотенков отметил, что для бизнеса в Украине будет лучше, если чиновники пересмотрят рекомендации для заведений общественного питания.

Напомним, киевские предприниматели провели благотворительный званый ланч, чтобы поддержать украинских медиков, которые борются с коронавирусом, и обратить внимание власти на проблему безработицы, возникшей из-за карантина.

Как сообщала "Страна", в Украине накануне правительственного решения о продлении и выборочном смягчении карантинных мер рестораторы попросили разрешить им открыть летние террасы.