В штабе ООС показали видео стрельбы снайперов ФСБ на Донбассе
Штаб Объединенных сил Украины показал видео, на котором, как утверждается, российские снайперы ФСБ РФ стреляют по украинским солдатам на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Там заявляют, что ими оперативным путем получено видео работы подразделения снайперов ФСБ России, снятое непосредственно самими русскими спецназовцами, во время огневого поражения украинских солдат.
Именно они, как заявляют в штабе ООС, 27 февраля 2020 убили младшего сержанта ВСУ Владимира Федченко.
В ведомстве обещают вскоре раскрыть имена, фамилии и должности военнослужащих России, принимающих участие в убийстве украинских воинов. Это видео передали в Службу безопасности Украины.
Ранее "Страна" писала, что позиции ВСУ атаковали на Донбассе при помощи беспилотника, в результате чего был ранен украинский военный.
Также мы рассказывали, что штаб ООС выложил видео ракетного удара по сепаратистам на Донбассе.