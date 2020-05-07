Штаб Объединенных сил Украины показал видео, на котором, как утверждается, российские снайперы ФСБ РФ стреляют по украинским солдатам на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Там заявляют, что ими оперативным путем получено видео работы подразделения снайперов ФСБ России, снятое непосредственно самими русскими спецназовцами, во время огневого поражения украинских солдат.

Именно они, как заявляют в штабе ООС, 27 февраля 2020 убили младшего сержанта ВСУ Владимира Федченко.

В ведомстве обещают вскоре раскрыть имена, фамилии и должности военнослужащих России, принимающих участие в убийстве украинских воинов. Это видео передали в Службу безопасности Украины.

Ранее "Страна" писала, что позиции ВСУ атаковали на Донбассе при помощи беспилотника, в результате чего был ранен украинский военный.

Также мы рассказывали, что штаб ООС выложил видео ракетного удара по сепаратистам на Донбассе.