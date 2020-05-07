В Окружной админсуд Киева поступил иск к Кабинету Министров и Государственной налоговой службе. Истцом оказался Сергей Верланов, бывший глава налоговой службы.

Соответствующее сообщение появилось на сайте ОАСК.

Среди требований иска - признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля 2020 №452-р, которым Сергей Верланов был освобожден от должности председателя Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности.

Истец отметил, что обжалуемое распоряжение об увольнении является незаконным и нарушающим его трудовые права и законные интересы.

Отмечается, что в настоящее время судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Как сообщала "Страна", Сергея Верланова подозревают в причастности к возможному финансировании терроризма.