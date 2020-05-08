8 мая в мире отмечают День памяти и примирения в память о всех погибших во время Второй мировой войны. Это около 80 миллионов человек. Дату учредили с 2005 года, по инициативе ООН. В Украине День примирения отмечают с 2015 года и часто подают, как альтернативу Дню победы.

Как отмечают День памяти в Украине

8 мая проводят памятные и траурные мероприятия в память о всех погибших во Второй мировой войне. Символ дня - красный мак. Изначально в Европе его использовали в память о погибших во время Первой мировой войны. Это произошло после того, как канадский военный врач Джон Маккрейн опубликовал стих "На полях Фландрии", в котором были такие строки: "На полях Фландрии, между крестами, качает ветер мак рядами".

Из красных маков состояла знаменитая инсталляция Пола Камминса у Тауэра. Там установили 888 246 керамических цветов - по количеству британских солдат и военных из стран Содружества (Великобритания и все ее бывшие колонии и доминионы), погибших в Первой мировой войне.

Со временем мак стал олицетворять жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов, произошедших с 1914 года. Но опять же преимущественно его использовали в странах Содружества.

В Украине красный мак, как символ погибших, впервые использовали в 2014 году, на мероприятиях, приуроченных к годовщине завершения Второй мировой войны в Европе. Дизайн украинского символа был разработан по инициативе Института нацпамяти. Его тогдашний глава Владимир Вятрович пояснял, что мак - символ европейский и украинский. По задумке, он должен вытеснить декоммунизированную георгиевскую ленту, которая ассоциируется с Красной армией и СССР, и стать новым символом победы.

Стилизованный мак, который используют в Украине в День памяти

В последние годы 8 мая в Украине проходят памятные и траурные мероприятия. На телеканалах в этот день размещают изображение свечи в знак скорби и траура. В мероприятиях ко Дню памяти и примирения принимал участие Петр Порошенко.

В прошлом году Владимир Зеленский, после победы на выборах, в День примирения сфотографировался с советским ветераном и бывшей связной УПА и заявил, что залогом мира станет единство всех украинцев.

В этом году Зеленский не издавал указ о праздновании 8 и 9 мая, хотя обычно они появлялись каждый год. Видимо, решили этот вопрос специально не регулировать.

День памяти и День победы

ООН предложила государствам-членам на свое усмотрение отмечать и День памяти и День победы, но в Украине 8 мая стали противопоставлять 9 мая.

В 2015 День Победы в Великой Отечественной войне переименовали в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. С 2017 года запретили советскую символику, которая ассоциировалась с 9 мая (знамя Победы, георгиевские ленточки).

В прошлом году Вятрович называл День Победы "победой ГУЛАГа над Аушвицем". В этом на сайте Института нацпамяти, уже при новом руководителе, появились рекомендации, как органам власти преподносить два государственных праздника - 8 и 9 мая. Властям предлагают придерживаться следующих посылов. Война произошла из-за "сговора антигуманных режимов", а украинцы воевали на стороне антигитлеровской коалиции (Объединенных наций). Украина сейчас воюет с агрессором - "путинской Россией" - и угроза та же, что и 75 лет назад. Россия не имеет права претендовать на определяющую роль в победе над нацизмом. Итогом войны должны быть не культ победы, а умение ценить мир.

Апрельский опрос Фонда "Демократические инициативы" и КМИС показал, что 39,1% респондентов считают, что нужно отмечать и День памяти и День Победы; только День Победы - 32%, только День примирения – 14,3%.

Называют 9 мая победой советского народа в Великой отечественной войне - 52,5% опрошенных; победой антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне - 32,2%.