В украинских тюрьмах у троих заключенных и 12 сотрудников нашли коронавирус. При этом правозащитники обеспокоены отсутствием средств защиты и несерьезным отношением руководства учреждений к опасности коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по итогам встречи с представителями делегации Международного Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт и Алессио Бертелли.

"На сегодня официально зарегистрировано 3 случая на заражения COVID-19 у заключенных и 12 заражений - у персонала. Так как противоэпидемические мероприятия в большинстве учреждений не соблюдаются, можно предположить, что больных коронавирусом значительно больше, ведь массовое тестирование ни персонала, ни заключенных никто не проводит", - заявила Денисова.

По ее словам, в тюрьмах Украины никто не проводит температурный скрининг заключенных и сотрудников, им не раздают средства индивидуальной защиты и, конечно, необходимая дезинфекция помещений не проводится.

"Представители Красного Креста обязательно поделятся этой информацией с Министром юстиции Украины и председателем ДКВС (Государственная уголовно-исполнительная служба - Ред.) во время встречи. А также рассмотрят возможность направить дополнительную партию помощи с СИЗ (средствами индивидуальной защиты - Ред.) для обеспечения пенитенциарных учреждений", - ответила Флоранс Жиллетт.

Напомним, в Украине новый скандал, связанный с пенитенциарной системой. Детективы ГБР начали расследование возможных незаконных методов следствия, которые могли иметь место в Кропивницком СИЗО. Здесь двух заключенных пытали сотрудники в масках, чтобы получить признание вины и заодно узнать, где те прячут полученные преступным путем деньги.

Как сообщала "Страна", Министерство юстиции, которое выступило за освобождение заключенных из-за эпидемии коронавируса, переходит к активной фазе тюремной реформы в Украине. Финансировать ее реализацию власти планируют с помощью введения платных VIP-камер для заключенных.