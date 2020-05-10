Федеральная антимонопольная служа (ФАС) России предполагает картельный сговор, который привел к повышению цен на некоторые продукты в стране. По факту сговора ФАС собирается провести соответствующие проверки.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

"Рост цен на лимоны был вызван сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями. Вместе с тем у антимонопольного органа есть основания полагать, что столь значительный рост цен на лимоны был обусловлен не только этими причинами. ФАС были даны поручения территориальным органам о проведении проверок на предмет выявления картельных соглашений на рынке лимонов", - отмечается в сообщении ФАС.

По данным Росстата, в апреле лимоны подорожали в 2,5 раза по сравнению с мартом. Кроме того, ФАС провела совещание с крупными торговыми сетями по мерам снижения цен на лимоны.

Рост цен на лимоны в конце марта и в апреле связан со снижением поставок из Турции, которая традиционно является основным поставщиком лимонов на российский рынок, а также возросшим спросом на лимоны из-за информации об их пользе в борьбе с коронавирусом.

"Проведена профилактическая работа - совещание с крупными торговыми сетями по мерам снижения цен на лимоны. Снижение цен ожидается в первой половине мая", - сообщили в ФАС.

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