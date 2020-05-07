Кабинет министров Украины продлил карантин, но немного ослабил некоторые из его запретов. Так, правительство разрешило с понедельник, 11 мая, работать организациям, которые обеспечивают тренировки национальных сборных Украины.

Документ №343 от 4 мая опубликован на "Урядовом портале" в четверг.

Так, правительство разрешило деятельность предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видах спорта и видов спорта лиц с инвалидностью, спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов.

Однако все это может работать при условии обеспечения лиц средствами индивидуальной защиты - респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, пребывание в помещении не более одного человека на 10 кв. метров площади, а также соблюдение других санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Ранее "Страна" писала, как будут снимать карантин с 11 мая. Мы публиковали полный список требований к магазинам, кафе, паркам и салонам красоты.

Также мы рассказывали, что Кабинет министров Украины, который продлил карантин, но ослабил его, обязал обеспечить работников торговли средствами защиты для рук.