Минздрав объяснил, как украинцам следует себя вести после ослабления карантина

В Минздраве рассказали, какие меры предосторожности следует соблюдать украинцам, чтобы не заразиться коронавирусом и не заразить других после ослабления карантинных ограничений.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

"Соблюдать правила безопасности в условиях пандемии COVID-19 следует независимо от того, действует карантин или нет. Это необходимо как на индивидуальном, так и на групповом уровне, несмотря на то что с 11 мая планируется постепенное ослабление карантина. Выполнение рекомендаций, чтобы предотвратить распространение COVID-19, будет эффективно работать только тогда, когда их будут соблюдать все. Речь идет и о периоде карантина и о времени, когда он уже не будет действовать", - указано в сообщении.

Врачи отмечают, что для борьбы с дальнейшим распространением коронавируса необходимо продолжать носить медицинские макси и соблюдать дистанцию на улице. Также названы меры, которые рекомендуется выполнять до полной победы над коронавирусом в Украине:

- Физическое дистанцирование. Мера предполагает соблюдение безопасной дистанции с окружающими. ВОЗ рекомендует находиться от окружающих на расстоянии не менее метра. Это правило должно соблюдаться каждым независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания или контактов с больными COVID-19.

- Не прикасайтесь руками к глазам, рту и носу. Если все же необходимо прикоснуться к лицу, используйте чистую салфетку, которую после использования следует выбросить в мусорный контейнер. Перед прикосновением к корзинам или коляскам, обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. По возвращении из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мойте руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

- Приобретенные овощи и фрукты следует мыть так же, как и всегда. В частности, перед тем, как прикасаться к ним, помойте руки с мылом. После этого тщательно вымойте фрукты и овощи чистой водой, особенно если вы едите их сырыми.

- Регулярно и тщательно обрабатывайте руки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60% или мойте их теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Это позволяет уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже.

- Во время кашля, чихания или разговора, из носа или рта человека выделяются мелкие капли, которые могут содержать вирус. Находясь слишком близко, вы можете вдохнуть эти капли и заразиться, если человек болен COVID-19. Потому при подобных действиях нужно прикрывать нос и рот салфеткой или сгибом локтя.

- Избегайте мест большого скопления людей. Там гораздо выше вероятность оказаться в тесном контакте с человеком, инфицированным COVID-19 и тяжелее соблюдать дистанцию.

- Самоизолируйтесь до выздоровления, даже если у вас легкие симптомы ОРВИ. Попросите кого-нибудь доставлять вам продукты к двери квартиры. Если вам необходимо выйти из дома, надевайте маску. Такие меры помогут защитить ваше окружение от COVID-19 и других вирусных заболеваний.

- Если у вас повысилась температура, появились кашель и затрудненное дыхание, позвоните семейному врачу. Обращение к врачу по телефону позволит ему при необходимости оперативно направить вас в специализированное лечебное учреждение.

Напомним, Кабмин разрешил украинцам ходить в музеи с 11 мая, но в маске или респираторе.

как сообщала "Страна", Кабмин разрешил с 11 мая кино- и видеосъемку с ограничением в 50 человек.