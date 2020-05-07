Минздрав объяснил, как украинцам следует себя вести после ослабления карантина. Фото: pixabay.com

В Минздраве рассказали, какие меры предосторожности следует соблюдать украинцам, чтобы не заразиться коронавирусом и не заразить других после ослабления карантинных ограничений.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

"Соблюдать правила безопасности в условиях пандемии COVID-19 следует независимо от того, действует карантин или нет. Это необходимо как на индивидуальном, так и на групповом уровне, несмотря на то что с 11 мая планируется постепенное ослабление карантина. Выполнение рекомендаций, чтобы предотвратить распространение COVID-19, будет эффективно работать только тогда, когда их будут соблюдать все. Речь идет и о периоде карантина и о времени, когда он уже не будет действовать", - указано в сообщении. 

Врачи отмечают, что для борьбы с дальнейшим распространением коронавируса необходимо продолжать носить медицинские макси и соблюдать дистанцию на улице. Также названы меры, которые рекомендуется выполнять до полной победы над коронавирусом в Украине:

- Физическое дистанцирование. Мера предполагает соблюдение безопасной дистанции с окружающими. ВОЗ рекомендует находиться от окружающих на расстоянии не менее метра. Это правило должно соблюдаться каждым независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания или контактов с больными COVID-19.

- Не прикасайтесь руками к глазам, рту и носу. Если все же необходимо прикоснуться к лицу, используйте чистую салфетку, которую после использования следует выбросить в мусорный контейнер. Перед прикосновением к корзинам или коляскам, обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. По возвращении из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мойте руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

- Приобретенные овощи и фрукты следует мыть так же, как и всегда. В частности, перед тем, как прикасаться к ним, помойте руки с мылом. После этого тщательно вымойте фрукты и овощи чистой водой, особенно если вы едите их сырыми.

- Регулярно и тщательно обрабатывайте руки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60% или мойте их теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Это позволяет уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже.

- Во время кашля, чихания или разговора, из носа или рта человека выделяются мелкие капли, которые могут содержать вирус. Находясь слишком близко, вы можете вдохнуть эти капли и заразиться, если человек болен COVID-19. Потому при подобных действиях нужно прикрывать нос и рот салфеткой или сгибом локтя.

- Избегайте мест большого скопления людей. Там гораздо выше вероятность оказаться в тесном контакте с человеком, инфицированным COVID-19 и тяжелее соблюдать дистанцию.

- Самоизолируйтесь до выздоровления, даже если у вас легкие симптомы ОРВИ. Попросите кого-нибудь доставлять вам продукты к двери квартиры. Если вам необходимо выйти из дома, надевайте маску. Такие меры помогут защитить ваше окружение от COVID-19 и других вирусных заболеваний.

- Если у вас повысилась температура, появились кашель и затрудненное дыхание, позвоните семейному врачу. Обращение к врачу по телефону позволит ему при необходимости оперативно направить вас в специализированное лечебное учреждение.

Минздрав объяснил, как украинцам следует себя вести после ослабления карантина

Минздрав объяснил, как украинцам следует себя вести после ослабления карантина

Минздрав объяснил, как украинцам следует себя вести после ослабления карантина

Напомним, Кабмин разрешил украинцам ходить в музеи с 11 мая, но в маске или респираторе.

как сообщала "Страна", Кабмин разрешил с 11 мая кино- и видеосъемку с ограничением в 50 человек.

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