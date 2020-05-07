В четверг, 7 мая, правительство опубликовало принятое Кабмином 4 мая постановление о продлении карантина до 22 мая и о его смягчении с 11 мая.

На сайте Кабмина обнародована инфографика, которая наглядно показывает, что будет разрешено украинцам во время смягченного карантина, а что останется под запретом.

В частности, с 11 мая украинцам станут доступны парки, скверы, зеленые зоны, детские и спортивные площадки. Также общепиту разрешат работать на вынос и открыть летние площадки под открытым небом. Возобновится работа непродовольственных магазинов и откроются музеи, стоматологии, салоны красоты, адвокатские и нотариальные конторы.

В то же время под запретом до 22 мая останется работа кинотеатров, развлекательных зон, спортзалов, фитнес-центров. Будут закрыты садики, школы и университеты. Не будет работать метро, а другой общественный транспорт не повезет пассажира без спецпропуска.

По-прежнему нужно будет носить маски, передвигаться по улицам группами не более 2 человек, а детям до 14 лет все еще нельзя выходить на улицу без сопровождения взрослях. Ранее "Страна" писала о том, что на карантине в Европе стало много больше жалоб на домашнее насилие.

Также мы сообщали, что суд остановил решение Черкасского горсовета об ослаблении карантина.