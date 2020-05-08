В пятницу, 8 мая, в Украине продолжают бороться с распространением коронавируса. За последнюю неделю ежедневно регистрируют от 355 до 507 новых случаев Covid-19. Но пока это укладывается в условия, необходимые для того, чтобы после выходных в стране начали смягчать ограничения.

Со следующей недели могут заработать парикмахерские, непродовольственные магазины, летние площадки кафе и ресторанов, адвокаты, психологи, сервисы по ремонту. При этом они должны будут обеспечить дезинфекцию, дистанцию между посетителями, а сотрудники должны будут измерять температуру перед сменой.

Общественный транспорт в ближайшее время запускать не собираются, хотя в Харькове уже заявили, что с 12 мая там может заработать метро.

Ранее мы подробно расписали, как будут снимать карантин с 11 мая.

При этом вчера Верховная Рада приняла закон об увеличении возможностей украинской медицины в противодействии коронавирусу, который в перспективе может оказать влияние на карантин. Его пока никто не отменял, он продлен до 22 мая. Потом будут смотреть по ситуации - продлевать ли, изменять или продолжать снимать ограничения.

Все главные новости о распространении коронавируса и карантине в нашей онлайн-хронике. Материал обновляется.

Карта коронавируса на 8 мая в Украине

09:35 В Черновицкой области рекорд - уже больше двух тысяч случаев Covid-19. Меньше всего в Луганской - 42

09:34 Рейтинг областей по количеству заболевшим, от большего к меньшему:

Черновицкая область - 2097 случаев;

Киев - 1721 случай;

Ивано-Франковская область - 1078 случаев;

Тернопольская область - 959 случаев;

Киевская область - 935 случаев;

Ровенская область - 855 случаев;

Львовская область - 660 случаев;

Днепропетровская область - 652 случая;

Закарпатская область - 644 случая;

Одесская область - 583 случая;

Винницкая область - 514 случаев;

Житомирская область - 480 случаев;

Харьковская область - 478 случаев;

Волынская область - 424 случая;

Кировоградская область - 408 случаев;

Черкасская область - 331 случай;

Запорожская область - 312 случаев;

Полтавская область - 239 случаев;

Николаевская область - 179 случаев;

Херсонская область - 149 случаев;

Хмельницкая область - 148 случаев;

Сумская область - 147 случаев;



Донецкая область - 91 случай;

Черниговская область - 69 случаев.



Луганская область - 42 случая.

09:33 Сколько заболели коронавирусом в регионах. Данные на 8 мая

Винницкая область - 514 случаев;

Волынская область - 424 случая;

Днепропетровская область - 652 случая;

Донецкая область - 91 случай;

Житомирская область - 480 случаев;

Закарпатская область - 644 случая;

Запорожская область - 312 случаев;

Ивано-Франковская область - 1078 случаев;

Кировоградская область - 408 случаев;

Киев - 1721 случай;

Киевская область - 935 случаев;

Львовская область - 660 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 179 случаев;

Одесская область - 583 случая;

Полтавская область - 239 случаев;

Ровенская область - 855 случаев;

Сумская область - 147 случаев;

Тернопольская область - 959 случаев;

Харьковская область - 478 случаев;

Херсонская область - 149 случаев;

Хмельницкая область - 148 случаев;

Черновицкая область - 2097 случаев;

Черкасская область - 331 случай;

Черниговская область - 69 случаев.

09:24 Новый рекорд по умершим за сутки - 21 человек. На этой неделе этот показатель составлял 11-15 летальных случаев в сутки.

09:22 Инфографика от Минздравана 8 мая

09:20 Брифинг МОЗ

09:15 Во Франции снижается количество летальных случаев среди инфицированных коронавирусом. За последние сутки 7 мая умерли 178 человек, 6 мая зафиксировали 278 смертей, 5 мая - 330. Всего с начала эпидемии во Франции умерли 25 987 человек.

09:10 ВОЗ увеличила бюджет по борьбе с Covid-19 до $1,7 млрд

08:50 Минздрав выступил с очередным предупреждением в адрес украинцев, что бы те 11 мая не устроили массовый исход на волю.

"Планируя свой график с 11 мая, помните, что будет послабление карантинных мероприятий, а не полная их отмена. И не забывайте, что ежедневно в Украине заболевают коронавирусной инфекцией около пятисот человек", - напомнили в Минздраве.

08:32 Пекин может подложить США огромную свинью если не прекратятся обвинения в искусственном происхождении коронавируса. Китай пригрозил, что продаст американские ценные бумаги.

08:00 В Японии одобрили американский препарат "Ремдесивир" к лечению тяжелых случаев коронавируса.

Ремдесивир - это лекарство от лихорадки Эбола, которое в США начали применять и от коронавируса.

Отметим, что пока в США самый тяжелый в мире уровень заболеваемости и смертности от covid-19.

Интересно, что еще раньше "Ремдесивир" в список препаратов для лечения включила Украина. При этом ВОЗ его эффективности не подтверждает.

07:57 Последняя статистика коронавируса в Украине уже опубликована на постоянно обновляемом сайте Кабмина. На этот час всего в Украине 14 195 заболевших. Это 504 новых случая при рекорде в 570.

То есть заболеваемость пока в пределах "плато", о котором говорят в Минздраве.

Также зафиксировано 310 новых излечений от covid-19. Что является новым рекордом - уже третий день подряд.

Умер за сутки 21 человек.

07:47 ТОП-10 стран по коронавирусу за вчерашний день. Россия вновь вырывается на второе место по новым заболевшим. Ранее она уступила его Бразилии.

Западную Европу представляют Испания и Великобритания.

07:30 Дональда Трампа и его вице-президента Майкла Пенса будут тестировать на коронавирус каждый день.