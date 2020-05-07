В Европе резко увеличилось число обращений женщин в местные экстренные службы на карантине. Они звонят для того, чтобы сообщить о домашнем насилии. Его уровень возрос на самоизоляции.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

"Страны сообщают об увеличении в апреле на 60% по сравнению с прошлым годом количества экстренных звонков со стороны женщин, которые подверглись домашнему насилию со стороны своих партнеров", - сказал глава европейского подразделения ВОЗ, доктор Ханс Клюге.

Данные о росте таких обращений поступают практически из всех стран континента. По оценкам Фонда ООН в области народонаселения, в мире произойдет еще около 30 млн случаев домашнего насилия, если введенные ограничительные меры из-за коронавируса будут продлены еще на полгода.

Ранее "Страна" писала, что МВД призывает украинцев сообщать о домашнем насилии.

Также мы рассказывали, что ВОЗ рекомендуют ограничить продажу алкоголя на время карантина, потому что люди стали больше пить.