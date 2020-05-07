Европейская комиссия хочет, чтобы между странами ЕС возобновилось остановленное из-за коронавируса беспрепятственное передвижение в шенгенской зоне.

Для этого нужно взять под контроль пандемию и тогда Европейский Союз сможет вернуться "в будущее" открытых границ.

Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон во время онлайн-общения с евродепутатами, передает Reuters.

"Теперь нам нужно вернуться в будущее, вернуться к нормальности. И мы должны сделать это, как только ситуация со здоровьем это позволит", - сказала Йоханссон.

"Государства-члены вводили различные мероприятия несогласованным образом. Ослабление этих национальных ограничений займет некоторое время, но мы можем это сделать", - добавила еврокомиссар.

Европейская комиссия хочет, чтобы государства-члены начали постепенно отменять контроль на государственной границе.

"В долгосрочной перспективе мы должны добиться большего успеха, чем просто вернуться к статус-кво. Нужно обновить и усилить Шенген. Прежде всего, я хочу, чтобы Болгария, Румыния и Хорватия присоединились", - сказала Йоханссон.

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