Украина и МВФ отказались от трехлетней программы расширенного финансирования EFF, которая предварительно была согласована.

Вместо нее будет программа на 18 месяцев - стэнд-бай (stand-by).

"Учитывая беспрецедентную неопределенность относительно экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации, переговоры переключились на 18-месячный stand by, который может обеспечить поддержку платежного баланса для усиления реакции власти", - сказал представитель МВФ Джерри Райс.

"Страна" опросила экспертов почему МВФ поменял программу и что это значит для Украины.

Основные выводы:

- новая кредитная программа будет меньше, чем та, что анонсировал Зеленский (президент говорил о 8 млрд долларов),

- условия будут другими. Точно среди них будет антиколомойский закон, но все остальное нужно будет проговаривать заново.

Алексей Кущ, аналитик института Growford

"Если проследить историю траншей МВФ, то несложно заметить, что программы стэнд-бай постоянно чередуются с программами расширенного финансирования.

Программы станд-бай обычно выдаются для "тушения пожара", на волне кризиса. Как, к примеру, в Украине в 2014 году.

Такие программы краткосрочные и они, как правило, выдаются под определенные структурные маяки (скажем, дефицит бюджета). То есть, МВФ в этом случае меняет деньги на жесткие ограничения для получателя.

Программа расширенного финансирования — более длительная, предусматривает большие суммы, чем стэнд-бай и дается «под реформы». В этом случае структурные майки тоже есть, но они не столько количественные, сколько качественные (скажем, реформа рынка земли).

В 2015 году нам заменили стон-бай на программу расширенного финансирования, потом снова на стэнд-бай, которая фактически закончилась с уходом Порошенко. По ней Украина получила только один транш в 2018 году, а следующий — в 2019 году — нам уже не дали, так как сменилась власть и началась раскручиваться тема по возврату Приватбанка Коломойскому.

Новую программу расширенного финансирования Украине пообещали в обмен на ряд реформ, в частности, по земле. Также в перечне — продолжение борьбы с коррупцией и приватизация.

Плюс - антиколомойский закон, но его нам нужно принять под любую программу МВФ.

Что произошло сейчас? Закон по рынку земли МВФ явно разочаровал, так как там нет юрлиц и очень маленькие нормы по продаже земли в одни руки. Ф Фонде понимают, что на воне кризиса никакой приватизации тоже не будет. Да и остальных реформ, похоже, тоже не будет.

Максимум, что можно урвать — антиколомойский закон.

В то же время уже есть кризис и спад экономики. Под такие условия давать нам крупные суммы на длительной время МВФ явно не готов.

Поэтому вместо 10 млрд (в эту сумму должны были войти кредит от МВФ и антикоронавирусный займ) на три года мы получим максимум 2 млрд в этом году. МВФ профинансирует нам транши на покрытие пиковых выплат по внешним долгам, в том числе, и по долгу перед самим Фондом.

Плюс как член Фонда мы в любом случае имеем право примерно на 1,7 млрд долларов антикоронавирусного займа, который пойдет в доходную часть бюджета.

2 млрд нового кредита от МВФ пополнят золотовалютный резерв и сократят дефицит платежного баланса.

Если бы Украина реструктуризировала внешние долги, она могла бы получить куда больший резерв: 25 млрд долларов у нас есть в ЗВР плюс потенциал эмиссии порядка 100 млрд гривен, то есть, всего под 30 млрд долларов. Таких денег нам не дают ни МВФ, ни инвесторы. То есть, в этом случае кредит Фонда нам бы не понадобился.

Если будет выбран сценарий, когда мы исправно платим по внешним долгам, то без МВФ будет сложно. Самый токсичный для Украины вариант, когда мы платим по долгам и остается без кредита МВФ".

Андрей Шевчишин, руководитель аналитического департамента Forex Club:

"Это значит, что мы переходим в новый формат соглашения, в котором прежние маяки отойдут на задний план и появятся другие условия. Какие сейчас трудно сказать, Но очевидно, что будут обсуждатся цели покрытия внешнеторгового дефицита и дефицита бюджета. Конкретные условия думаю скоро будут оглашены.

Мы не смогли выполнить условия по обсуждаемой программе, да и мировая рецессия продиктовала другой контекст другие условия - соотвественно и фонд и Украина обсуждают новый вариант".

Виктор Скаршевский, экономист:

"Программы отличаются суммами, сроками и условиями. Скорее всего, по стэнд-бай мы получим 3 млрд на 1,5 года, то есть, в этом году можем рассчитывать на 1-1,5 млрд.

Политически для Зеленского это очень большой минус. Не знаю, хотел ли ему МВФ подсунуть такую свинью, или так получилось, но факт остается фактом: денег вроде и дадут, но намного меньше, чем анонсировал Зеленский".

Ситуацию также анализирует Telegram-канал "Политика страны":

"Украина и МВФ отказались от предварительно уже согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF. Теперь они переходят на 18-месячную программу кредит стэнд-бай (stand-by).

На самом деле это не означает, что Фонд отказывается давать кредит или же снимает вопрос о принятии "антиколомойского" закона.

Ключевая здесь фраза "отказались от предварительно согласованной программы".

Напомним, это та самая программа, о договоренности по которой МВФ и Зеленский объявили как раз накануне первой и пока последней встречи Нормандской четверки в Париже в декабре прошлого года.

Договоренность была, но для того, чтоб она превратилась в выданный кредит, Украине нужно было выполнить несколько "домашних заданий". Ключевое из которых – антиколомойский закон, который как раз и должны принять на следующей неделе. Но важно, что с перечнем условий все стороны согласились и по нему шли.

Теперь же эти договоренности забываются и начинаются переговоры о неких новых условиях. Которые, конечно же, будут включать в себя и «антиколомойский» закон, но не только. И в понятие "не только" может поместиться много чего.

Например, кадровые назначения в налоговой и на таможне, по поводу которых Запад уже давно выражает беспокойство. А может еще и сохранение медреформы Супрун. А может и еще что-то.

В общем, условия будут жестче, а кредит, скорее всего, меньше".

Сегодня "Страна сообщала, что новой главой миссии Международного валютного фонда вместо Рона ван Родена назначена Иванна Владкова Голлар.

Также мы писали, что до изменения программы кредитования Минфин Украины ожидал два транша по 1,75 млрд долларов от МВФ.