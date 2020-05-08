В "Оппозиционной платформе - За жизнь" раскритиковали высказывание премьер-министра Дениса Шмыгаля о Дне Победы, которое прозвучало на встрече главы правительства с представителями этой фракции.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что для него такого праздника как День Победы не существует, поэтому с этого момента для "Оппозиционной платформы - За жизнь" премьера не существует", - заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович на брифинге.

Парламентарий рассказал о встрече представителей фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" с премьер-министром.

"Мы спросили его, как, согласно законов нашей страны, собирается организовать празднование 9 Мая. Он сказал, что такого праздника для него нет. О чем нам с ним дальше разговаривать? Он сказал, что такого праздника не существует. Для нас больше не существует премьер-министра Шмыгаля. Для нас есть человек, который сегодня занимает этот пост, при этом нарушает закон Украины, оскорбил ветеранов перед 9 Мая. Это не премьер-министр, это несчастье наше очередное, очередной самокатщик, не понимающий, ни где он находится, ни ответственность свою перед страной, ни перед людьми. Это позорище очередное. Поэтому для нас его больше нету. Все мероприятия с премьер-министром мы будем игнорировать. Ни одной идеи, которую выдаст это недоправительство, мы больше не поддержим. Мы не хотим ни видеть, ни знать премьер-министра, который оскорбляет ветеранов Великой отечественной войны", – заявил Рабинович.

Ранее "Страна" писала о заявлении Дениса Шмыгаля, что массовых мероприятий к 9 Мая в Украине не будет.

Также мы разбирались, какие установки дает власть украинцам накануне Дня победы.