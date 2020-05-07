Кабинет министров Украины, который продлил карантин, но ослабил его, обязал обеспечить работников торговли средствами защиты для рук.

Соответствующие изменения в постановление от 11 марта 2020 №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" опубликованном на сайте правительства.

Согласно изменениям, разрешается работа учреждений торгово-бытового обслуживания населения при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, в частности, защиты лица, глаз и рук.

Ранее "Страна" писала, как будут снимать карантин с 11 мая. Мы публиковали полный список требований к магазинам, кафе, паркам и салонам красоты.

Напомним, Кабмин разрешил с 11 мая кино- и видеосъемку с ограничением в 50 человек.