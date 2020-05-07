С 11 мая Кабинет министров разрешил работу летних площадок под открытым небом кафе и ресторанов при условии не менее полутора метров между местами для сидения за соседними столиками и размещение не более двух клиентов за столом.

Об этом говорится в постановлении №343 от 4 мая.

Как сообщается, Кабмин разрешил деятельность по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках под открытым небом при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами. Также обязательным условием является размещение не более двух клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Кроме того, с 11 мая разрешат деятельность по предоставлению указанных услуг с осуществлением заказов на вынос.

Эти виды деятельности будут разрешены при условии, что субъект хозяйствования, который проводит такую деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов, и при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук). Обязательным является пребывание посетителей, кроме времени приема пищи, в средствах индивидуальной защиты, в частности респираторах или защитных масках, в том числе изготовленных самостоятельно.

Напомним, Кабмин разрешил украинцам ходить в музеи с 11 мая, но в маске или респираторе.

Также мы писали, что Кабмин разрешил с 11 мая кино- и видеосъемку с ограничением в 50 человек.