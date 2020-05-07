Кабинет министров Украины продолжил карантин, но смягчил некоторые его нормы. Так, с понедельника, 11 мая, разрешена работа магазинов в торгово-развлекательных центрах.

Документ, который вносит послабления, №343 от 4 мая опубликован на "Урядовом портале" в четверг.

Работа торгово-развлекательных центров запрещена до 22 мая, однако с 11 мая разрешается работа магазинов, расположенных в ТРЦ, при условии соблюдения требований безопасности и обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты.

Разрешается обслуживание посетителей открытых (летних) площадок заведений общепита при условии соблюдения дистанции не менее 1,5 м между соседними столами. А также должно соблюдаться уусловие размещения не более чем двух клиентов за столом, не считая детей до 14-ти лет.

Персонал должен быть обеспечен средствами защиты лица, глаз, рук. Посетители также обязаны носить СИЗ при посещении летних площадок.

Ранее "Страна" писала, что правительство Украины с 11 мая разрешило работу субъектов хозяйствования, которая связана с производством аудиовизуальных произведений, в частности кино- и видеосъемка, при условии ограничения числа лиц не более 50 человек.

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