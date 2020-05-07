Суд удовлетворил заявление Черкасской ОГА и остановил решение горисполкома Черкасс об ослаблении карантина в областном центре. Об этом сообщается на сайте облгосадминистрации.

"Черкасский окружной административный суд рассмотрел и удовлетворил заявление об обеспечении иска Черкасской областной государственной администрации по поводу отмены решения Черкасского горисполкома об ослаблении карантина. Поэтому решение Черкасского горисполкома от 30 апреля 2020г об ослаблении карантинных мероприятий остановлено", - говорится в сообщении.

На решение суда уже отреагировал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. По его словам, оно было принято только на основании того предположения, что ослабление карантинных мер может привести к значительному количеству заболеваний коронавирусом в городе. Об этом градоначальник написал в соцсети.

"То есть теперь уже суд принимает на себя функции эпидемиологов? При том, что Кабмин уже неоднократно заявлял об ослаблении карантинных мероприятий с 11 мая. И правительство, кстати, фактически дублирует то, что уже сделано в Черкассах", - написал Бондаренко.

Городской голова Черкасс также добавил, что суд не пригласил его на заседание, где решались такие важные для горожан вопросы.

"А решение было принято единолично, о чем официально нам даже не сообщили. Более того, решение даже не разместили в реестре судебных решений. Оно просто удивительным образом оказалось сразу в областной государственной администрации. У меня единственный вопрос после этого. Кому в этой стране можно верить вообще после этого?", - заявил Бондаренко.

Напомним, 30 апреля исполком горсовета Черкасс принял решение о значительном ослаблении карантина в городе, введенного из-за эпидемии коронавируса. После этого решение раскритиковали в Минздраве, а президент Зеленский пригрозил мэру города проблемами и передал ему "пламенный привет" от себя, СБУ и МВД.

В полиции из-за смягчения карантина открыли уголовное дело по статье 325 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Мэра Бондаренко вызвали на допрос, который сначала был запланировал на 4 мая, но позже перенесен на неопределенный срок.

Также в мэр Черкасс получил сообщения с угрозами якобы из Офиса президента. Правда, у Зеленского сказали, что сообщений не слали, и предположили, что он стал жертвой пранка.