Правительство с 11 мая разрешило работу предприятий, работающих в сфере СМИ, в частности точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, а также работу адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов.

Об этом говорится в постановлении №343 от 4 мая.

Как отмечается, Кабмин разрешил деятельность предприятий, который работают в СМИ. В частности: точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, телерадиоорганизаций, аффилированных с ними организаций, обеспечивающих их полноценное функционирование (производство контента), а также других субъектов в сфере массовой информации, которые обеспечивают работу СМИ и доставку контента к телезрителю (провайдеров программной услуги, операторов телекоммуникаций), других производителей аудиовизуального контента.

Также будет разрешено осуществление журналистами и другими работниками СМИ телевизионной съемки и производство телевизионного продукта на улицах населенных пунктов, в помещениях предприятий, учреждений, организаций, органов государственной власти, однако при условии ограничения количества лиц, задействованных для производства телевизионного продукта в одном месте (не более 50 чел.), а также при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и обеспечении всех задействованных лиц средствами индивидуальной защиты.

Согласно постановлению Кабмина, будет также разрешена деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов.

Напомним, Кабмин разрешил с 11 мая кино- и видеосъемку с ограничением в 50 человек.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как будут снимать карантин с 11 мая.