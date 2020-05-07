Кабмин разрешил работу точек продажи прессы, типографий, редакций, а также адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов с 11 мая
Правительство с 11 мая разрешило работу предприятий, работающих в сфере СМИ, в частности точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, а также работу адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов.
Об этом говорится в постановлении №343 от 4 мая.
Как отмечается, Кабмин разрешил деятельность предприятий, который работают в СМИ. В частности: точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, телерадиоорганизаций, аффилированных с ними организаций, обеспечивающих их полноценное функционирование (производство контента), а также других субъектов в сфере массовой информации, которые обеспечивают работу СМИ и доставку контента к телезрителю (провайдеров программной услуги, операторов телекоммуникаций), других производителей аудиовизуального контента.
Также будет разрешено осуществление журналистами и другими работниками СМИ телевизионной съемки и производство телевизионного продукта на улицах населенных пунктов, в помещениях предприятий, учреждений, организаций, органов государственной власти, однако при условии ограничения количества лиц, задействованных для производства телевизионного продукта в одном месте (не более 50 чел.), а также при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и обеспечении всех задействованных лиц средствами индивидуальной защиты.
Согласно постановлению Кабмина, будет также разрешена деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов.
Напомним, Кабмин разрешил с 11 мая кино- и видеосъемку с ограничением в 50 человек.
Ранее "Страна" подробно писала о том, как будут снимать карантин с 11 мая.