Куабинет Министров Украины продлил в стране карантин, но ввел некоторые послабления с 11 мая. Так, с ближайшего понедельника в стране откроют музеи. Однако персонал и посетители музея должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Документ №343 от 4 мая, которым вводятся некоторые послабления, опубликован на "Урядовом портале" в четверг.

Правительство разрешило деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников в соответствии с представлением руководителя учреждения культуры и по решению собственника (органа управления) без непосредственного приема посетителей и при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно).

Также при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий с учетом возможности проезда работников к учреждению и принадлежности сотрудников к группам риска.

Непосредственный прием посетителей будет разрешен при условии обеспечения персонала (включая защиту лица, глаз, рук) и посетителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно.

Ранее "Страна" писала, что правительство Украины с 11 мая разрешило работу субъектов хозяйствования, которая связана с производством аудиовизуальных произведений, в частности кино- и видеосъемка, при условии ограничения числа лиц не более 50 человек.

Также мы рассказывали, что Кабмин утвердил список товаров, которые могут добровольно передаваться органам здравоохранения во время карантина.