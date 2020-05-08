По данным на утро пятницы, 8 мая, в Киеве количество заболевших короновирусом достигло 1721 человека. В течение минувших суток инфекция Covid-19 была выявлена у 46 пациентов.

Об этом во время ежедневного онлайн-брифинга 8 мая заявил мэр столицы Виталий Кличко, соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.

По словам Кличко, впервые за время борьбы Киева с пандемией за прошлый сутки в столице три летальных случая. Лабораторно были подтверждены 46 новых случаев, среди которых один медик. 32 человека умерли. Заболели 12 женщин, возрастом от 26 до 81 года, а также трое девочек - двое 8 и одна 13 лет. Также заболели 21 мужчин от 31 до 79 лет, а также 4 мальчика - 9 месяцев, 4,7 и 9 лет. В столичные больницы были госпитализированы 20 пациентов, остальные лечатся дома.

Напомним, по состоянию на утро 8 мая, коронавирусом в Украине заболели уже 14 195 человек. При этом сегодня в Украине был установлен рекорд по числу умерших и выздоровевших за сутки пациентов с коронавирусом.

Вчера сообщалось, что коронавирус в Киеве выявили еще у 24 пациентов. При этом количество новых случаев по сравнению с предыдущими сутками снизилось почти втрое.