Военные Национальной гвардии Украины жгли сухую траву на поле, несмотря на огромную пожароопасность этой затеи. Когда их заметил мужина и сделал замечание, один из военнослужащих едва не набросился на него с кулаками.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В сообщении говорится, что в Бориспольском районе Киевской области военные Национальной гвардии нарушая закон жгли траву на поле. попавшие на видео военные служат в части Национальной гвардии, расположенной в селе Старое Бориспольского района.

В Нацгвардии подтвердили, что бойцы на видео - их. Там добавили, что пожары, к счастью, не произошло. Поджигатели якобы сами потушили все то, что подожгли.

Источники dtp.kiev.ua сообщают, что гвардейцев-срочников на поля послали командиры. Они якобы получили от местных жителей деньги за уборку полей.

Ранее "Страна" писала, что вступил в силу закон об увеличении штрафов за поджог травы в Украине.

Также мы рассказывали, что в Житомирской области поджигатели сухой травы сожгли сельсовет.