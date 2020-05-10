Итальянские власти опубликовали первые результаты тестов на антитела к корорнавирусу. Такие нашлись у 62% имевших симптомы или подтвержденные контакты с больными. Такое количество может обеспечить коллективный иммунитет.

Авторы портала N+1 полагают, что, посчитав количество умерших от вируса, можно оценить, во что обошелся стране коллективный иммунитет. Это около 1 процента населения.

Тестирование проводилось в самых крупных городах долины Валь Сериана - главном очаге коронавирусной инфекции в Италии. Это населенные пункты Альцано-Ломбардо (13,6 тысяч жителей) и Нембро (11,6 тысяч).

Согласно результатам тестов, из 1054 проб, взятых в Нембро и Альцано-Ломбардо, 62% (652 штуки) оказались положительными, 34,4% (363 штуки) отрицательными, а остальные 39 проб дали неопределенный результат.

Так как тестировали имевших симптомы и контакты с больными, то по результатам ничего нельзя сказать о количестве бессимптомных носителей и бессимптомно переболевших.

С учетом этих результатов можно утверждать, что летальность коронавируса в Нембро оказалась высокой: если взять 62% от населения города (7201,92) и разделить на них число "лишних" умерших (то есть превышающих обычную статистику до эпидемии) за январь-март (123 человека) - получится 1,7%. Это в восемь раз больше, чем 0,12-0,2% летальности, которые вычислил статистик из США Джон Иоаннидис, утверждавший, что коронавирус не страшнее гриппа.

Конечно, в Нембро сошлись негативные факторы: неготовность медицинской системы, проблемы с тестированием. Но порядок величины смертности ясен - это несколько процентов, а не десятые доли.

Таким образом коллективный иммунитет в случае с Италией добыт ценою смерти не меньше процента населения.

К слову, 62% - это пограничный показатель. Он не может надежно защитить популяцию. Сорока процентов жителей без антител к коронавирусу, скорее всего, будет достаточно для новой вспышки заболевания, если в город приедут новые зараженные и поменяют баланс защищенных и не защищенных от инфекции.

Как сообщала "Страна", сегодня Верховная Рада запустила в Украине массовое тестирование на коронавирус.

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