Правительство разрешило кино- и видеосъемку с 11 мая. Фото: Pixabay

Правительство Украины с 11 мая разрешило работу субъектов хозяйствования, которая связана с производством аудиовизуальных произведений, в частности кино- и видеосъемка, при условии ограничения числа лиц не более 50 человек. 

Об этом говорится в постановлении правительства №343 от 4 мая.

Согласно документу, в частности, разрешены работы субъектов хозяйствования, которые связаны с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки на открытом воздухе, в транспортных средствах, жилых зданиях, сооружениях, помещениях (в том числе помещениях, предназначенных для съемки аудиовизуальных произведений (студии, павильоны) при условии ограничения количества лиц, осуществляющих кино- и видеосъемку в одном месте, не более 50 чел., ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и обеспечение всего персонала, вовлеченного в производство, средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, а также соблюдение других санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Как отмечается, с 11 мая также будет разрешено проведение в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах (по решению органов управления репутацией) тренировок и других мероприятий, которые не предусматривают одновременное собрание большого количества лиц (до 50 чел.), однако без зрителей и при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий с учетом возможности проезда работников к учреждению.

Напомним, как сообщалось, Кабмин вместо поддержки экономики направил деньги из бюджета на кино.

Также мы писали, что Кабмин утвердил список товаров, которые могут добровольно передаваться органам здравоохранения во время карантина.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.