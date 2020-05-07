Правительство Украины с 11 мая разрешило работу субъектов хозяйствования, которая связана с производством аудиовизуальных произведений, в частности кино- и видеосъемка, при условии ограничения числа лиц не более 50 человек.

Об этом говорится в постановлении правительства №343 от 4 мая.

Согласно документу, в частности, разрешены работы субъектов хозяйствования, которые связаны с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки на открытом воздухе, в транспортных средствах, жилых зданиях, сооружениях, помещениях (в том числе помещениях, предназначенных для съемки аудиовизуальных произведений (студии, павильоны) при условии ограничения количества лиц, осуществляющих кино- и видеосъемку в одном месте, не более 50 чел., ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и обеспечение всего персонала, вовлеченного в производство, средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, а также соблюдение других санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Как отмечается, с 11 мая также будет разрешено проведение в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах (по решению органов управления репутацией) тренировок и других мероприятий, которые не предусматривают одновременное собрание большого количества лиц (до 50 чел.), однако без зрителей и при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий с учетом возможности проезда работников к учреждению.

Напомним, как сообщалось, Кабмин вместо поддержки экономики направил деньги из бюджета на кино.

Также мы писали, что Кабмин утвердил список товаров, которые могут добровольно передаваться органам здравоохранения во время карантина.