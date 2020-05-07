Принадлежащее "Газпрому" судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое недавно находилось в Балтийском море у берегов Калининграда, направилось к берегам Германии. Пунктом его назначения указан порт Мукран.

Об этом говорят данные на портале Myshiptracking от 7 мая.

Необходимость достройки газопровода своими силами у России возникла после того, как в конце 2019 года швейцарская компания Allseas отозвала принадлежащее ей судно из Балтийского моря, где шли укладочные работы. Это произошло из-за угрозы санкций со стороны США.

После этого российские власти заявили, что способны достроить газопровод своими силами, в том числе с помощью "Академика Черского".

10 февраля трубоукладчик вышел из российской Находки и с тех пор неоднократно менял курс. Например, 20 апреля оно направлялось в Египет. А почти через неделю указало пунктом назначения Находку.