В пятницу, 8 мая, дожди покинут западные и северные регионы, а также большинство южных и центральных. Дождями и грозами будет накрыто все левобережье Украины, а также Черкасская, Кировоградская и Херсонская области. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается ветер северо-западный, 5-10 м с, днем в центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +3-8 градусов, днем прогреется до +12-17. На высокогорье Карпат ночью ожидаются заморозки 0-3 градуса. Температура воздуха днем +3-8.

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Ранее "Страна" писала о том, что синоптики предупредили об угрозе майских лавин в Карпатах.

Также мы сообщали, что в Украине в пятницу потеплеет и ослабнут дожди.