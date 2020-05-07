В пятницу дождь пройдет по левобережью Украины, в остальных регионах - солнечно
В пятницу, 8 мая, дожди покинут западные и северные регионы, а также большинство южных и центральных. Дождями и грозами будет накрыто все левобережье Украины, а также Черкасская, Кировоградская и Херсонская области. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ожидается ветер северо-западный, 5-10 м с, днем в центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +3-8 градусов, днем прогреется до +12-17. На высокогорье Карпат ночью ожидаются заморозки 0-3 градуса. Температура воздуха днем +3-8.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что синоптики предупредили об угрозе майских лавин в Карпатах.
Также мы сообщали, что в Украине в пятницу потеплеет и ослабнут дожди.
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