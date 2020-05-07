Помощник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который объявил скорую публикацию информации о происхождении коронавируса, заразился этим вирусом. Заболел военнослужащий Военно-морских сил США. Он служит одним из личных помощников президента Америки.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на комментарий Белого дома.

"Медицинская служба Белого дома проинформировала, что американский военнослужащий, работающий в кампусе Белого дома, дал положительный результат на коронавирус", - заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.



После того, как это стало известно, Трампа и вице-президента Майка Пенса проверили на коронавирус, анализы показали отрицательный результат.

По информации источников CNN в Белом доме, Трамп огорчился, когда ему сообщили, что у одного из обслуживающего персонала обнаружили COVID-19. Собеседник сообщил, что у него появились симптомы коронавируса в среду утром.

Дональд Трамп, Майк Пенс и старшие сотрудники Белого дома, которые регулярно контактируют с ними, проходят тестирование на коронавирус каждую неделю, сообщили CNN два информированных человека.

Отметим, что сейчас США на первом месте по количеству зараженных коронавирусом, по состоянию на вечер четверга, 7 мая, там 1 268 054 заболевших.

Ранее "Страна" писала, что Трамп заявил, что не может спать по ночам, так как думает об американцах, ставших жертвами коронавируса.

Также мы рассказывали, что Трамп признал, что погорячился насчет появления вакцины против Сovid-19 до конца года.