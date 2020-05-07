Правительство внесло изменения в список пунктов пропуска через государственную границу, подлежащих временному закрытию. В соответствии распоряжением Кабмина от 6 мая возобновлена ​​работа автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей во Львовской области и морского пункта пропуска в порту Скадовска.

Об этом в Facebook сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В Госпогранслужбе разъяснили, что распоряжением от 15 апреля Кабинет министров Украины временно закрыл еще 10 пунктов пропуска. При этом пропуск в 9 из них не осуществлялся из-за ограничений соседних стран. Среди полностью функционирующих оставался только пункт пропуска "Паланка (Маяки-Удобное)" на границе с Молдовой.

С учетом изменений, внесенных правительством, на государственной границе сейчас временно закрыты 123 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение.

Действующие автомобильные пункты пропуска. Фото: Facebook/ DPSUkraine

В службе напомнили, что с 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения.

Как писала "Страна", о планах Кабмина разрешить грузовое сообщение через пункт "Рава-Русская" и Скадовский морской порт стало известно вчера.

Между тем в Польше ничего не знают о возобновлении работы пункта пропуска "Рава-Русская".