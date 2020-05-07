Украинский комик Евгений Кошевой сделал заявление о возвращении президента Украины Владимира Зеленского в "Квартал 95".

Об этом Кошевой заявил в программе "Бацман" в YouTube.

По словам Кошевого Зеленский отсутствует в команде "на время". И после окончания своего президентского срока - он вернется к своей прежней работе.

"Мы потеряли главную часть нашего коллектива. Но это на время. Я думаю, Зеленский не захочет идти на второй срок президентства. Он по-любому будет советоваться по поводу этого с народом. И, собственно говоря, не нам с тобой ему указывать и решать, идти ему на второй срок или не идти... Но он сказал: "На один срок" – и я думаю, что он человек слова. И если вдруг так произойдет, я очень надеюсь, что он вернется в "Квартал", – сказал Кошевой.

Напомним, пресс-секретарь "Квартала 95" претендует на место в Нацсовете по вопросам ТВ.

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