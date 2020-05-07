Заболевание коронавирусом подтверждено у двоих сотрудников Хмельницкой АЭС. Всего в регионе по состоянию на вечер четверга, 7 мая, зафиксировано 11 новых случаев COVID-19. Об этом сообщается на странице облгосадминистрации в соцсети.

"Выявлено 11 новых случаев болезни: 8 у жителей г.Нетешина (лица из числа контактных, двое из них работники ХАЭС) 2 в г.Хмельницком (1 случай выявлен при тестировании пневмонии, 1 контактный) и 1 в г.Каменце-Подольском (контактное лицо)", - говорится в сообщении ОГА.

Всего по информации ОГА в Хмельницкой области зарегистрировано 154 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 43 человека выздоровели и 7 летальных случаев.

Пациенты из Хмельницкого госпитализированы в местную инфекционную больницу, остальные лечатся амбулаторно.

Напомним, накануне стало известно, что коронавирус обнаружен у 16 сотрудников украинских АЭС. Среди них не было работников Хмельницкой АЭС. Четверо находятся в тяжелом состоянии и у одного - подозрение на болезнь.

Также мы сообщали, что на Южно-Украинской АЭС у 12 сотрудников выявили коронавирус.