В украинских тюрьмах растет количество заболевших коронавирусом. Болеют не только заключенные, но и работники исправительных учреждений, из больше всего, по статистике. Уже выявлено 15 случаев заражения, еще 10 дней назад их было в три раза меньше.

Об этом сообщает Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний на своей странице в Facebook.

Среди работников Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС), осужденных и лиц, взятых под стражу выявили 15 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на четверг, 7 мая, всего протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 385 человек.

Фото: Facebook/Департамент з питань виконання кримінальних покарань

Среди выявленных 15 случаев:

Медработники Центра здравоохранения ГУИС Украины - 1 человек.

Заключенные - 2 человека.

Персонал ГУИС Украины - 11 человек.

Осужденный - 1 человек.

Напомним, что в в Черновицком СИЗО зэки подняли бунт и порезали себе вены из-за поступления арестованного с коронавирусом. Теперь все новые удерживаемые лица, которые поступили в украинские следственные изоляторы, помещены на 14-дневный карантин. Это сделано для того, чтобы не допустить распространения коронавируса внутри СИЗО.