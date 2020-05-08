Если мэры некоторых украинских городов организуют демарши центральной власти за снятие карантина, то в России ситуация обратная. Мэр Москвы Сергей Собянин вопреки обещанию Владимира Путина о смягчении ограничений, ужесточил их.

На днях президенту России был представлен поэтапный план выхода из карантина. До 11 мая в стране объявлены нерабочие дни. А дальше планировалось, что запреты будут понемногу снимать.

Предложения презентовала главный санитарный врач Анна Попова. Но ее идеи не нашли поддержки у мэра Москвы. Поэтому пока снятие карантина оказалось в подвешенном состоянии.

Россия уверенно входит в топ-3 стран мира по числу новых заболевших, уступая только США - в среднем плюс 10-11 тысяч заболевших ежедневно, что в 20 раз больше, чем в Украине.

"Страна" описывает, как Россия продолжает жить на карантине и почему там так много инфицированных.

Как в России хотели, но не смогли отменить карантин

Каждую среду Владимир Путин организует совещание с членами правительства и другими высокими чиновниками. Оно проходит в формате скайп-конференции и транслируется по телевидению. Его полную видеоверсию публикуем ниже.

Такое мероприятие было и на этой неделе, 6 мая. Россияне ждали его особенно, поскольку рассчитывали, что Владимир Путин отменит или ослабит ограничения, которые действовали до 11 мая. Но этого не произошло. И в целом создалось впечатление, что беседа была напряженной.

В самом начале президент России сделал публичное замечание. Это произошло после отчета не последнего чиновника - министра экономического развития Максима Решетникова. Путин, который обычно подбирает формулировки, фактически обвинил его в слабом владении информацией.

"Многое из того, что я сейчас услышал, – это перечень решений, которые ранее приняты. Кое-что вы сказали о том, как эти решения работают, но не все. Я попросил бы вас внимательнее посмотреть внутрь, как реализуются эти решения, где какое количество выдано денег, кому. Структурировать нужно всю эту информацию, чтобы владеть ситуацией вживую. Я вас попрошу внимательнее посмотреть на эти вопросы", - строго сказал Путин Решетникову и слово для парирования ему не предоставил.

О том, ради чего россияне собрались перед экранами, стали говорить во второй части совещания. Поэтапность выхода страны из карантина представила главный санитарный врач, она же глава Роспотребнадзора, Анна Попова.

"На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.

На втором этапе – прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей, и предусмотрено начало работы образовательных организаций.

На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.

Решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона", - сказала Попова.

В данных предложениях акцентируем внимание на паре моментов. Например, когда именно будут воплощены в жизнь данные этапы - такой информации нет. Также в России, в отличие от Украины, такие решения будут принимать губернаторы, а не указом Кремля.

После главного санврача Путин дал слово мэру Москвы Сергею Собянину, представив его и как руководителя рабочей группы Госсовета по коронавирусу. Тот сказал, что выход из самоизоляции и начало работы сферы услуг преждевременны. При этом Собянин инициировал возобновление работы всех промышленных и строительных предприятий.

В своем выступлении мэр Москвы также сослался на личную беседу с Путиным. "Владимир Владимирович, мы с вами об этом вчера говорили, я советовался с вами. Мы считаем, что такое решение (об ослаблении карантина - Ред.) можно принять. Но нужно понимать, что режим самоизоляции при этом не ослабевает. Наоборот, мы должны чётко следовать ему..." - сказал Собянин. И тем самым донес по миллионов россиян, что накануне уговаривал президента в формате тет-а-тет не снимать ограничительные меры.

Забегая вперед отметим, что на следующий день после совещания Собянин не просто не ослабил карантин в Москве. Он продлил режим самоизоляции до 31 мая, обязал носить на улице маски и одноразовые перчатки (ранее такого обязательства, как в Украине с масками в общественных местах, не было).

Ну и никаких послаблений из первого этапа, озвученных главным санврачом, тем более не ввел.

На сегодня и до 31 мая включительно жители Москвы и области все так же смогут выходить из дома только в ближайший магазин и аптеку. Для поездки в магазин подальше нужно оформить двухчасовой пропуск.

И "золотой пропуск", который жители столицы не расходуют зря и берегут, как зеницу ока. Он действует 24 часа, можно оформить только два раза в неделю и отъехать от дома дольше, чем на два часа. Но во всех случаях по четко прописанному маршруту, например, на дачу или к родителям.

Чем решения о продлении и ужесточении карантина будут чреваты для Собянина - пока неизвестно. Но даже со стороны зрителей, наблюдавших за совещанием, было понятно, что Путин демонстративно осек мэра Москвы.

"Хочу сейчас обратиться и к Андрею Рэмовичу Белоусову как исполняющему обязанности председателя правительства, и ко всем коллегам в регионах России (премьер-министр Михаил Мишустин пока болеет коронавирусом - Ред.) . У нас работает рабочая группа Госсовета во главе с мэром Москвы. Но общую координацию всей этой работы – и по карантинным мероприятиям, и по их снятию, и по оживлению экономики – должно осуществлять правительство Российской Федерации..." - сказал Путин и на этом его совещание завершилось.

Владимир Путин на совещании с правительством в Ново-Огарево 6 мая. Фото: Кремль

Почему в России так много заболевших

Статистика с заболевшими в России на первый взгляд действительно удручающая. Приведем ниже данные по новым больным за 8 мая. Россия с 11,2 тысячами в сутки на втором месте, впреди только США.

По внутренней российской статистике - на графике ниже - за 8 мая коронавирусом заболели чуть меньше - 10 699 человек. Всего заражений за время пандемии - 187 859.

Основной прирост - на графике ниже - с огромным отрывом дают Москва и область (6,7 тысяч случаев из 10,6 тысяч). В регионах же новые заражения измеряются сотнями, а то и десятками. Например, в Петербурге - плюс 375 больных в сутки, а в Ростовской области - плюс 80 инфицированных.

Самый интересный момент дальше. Если от общего числа инфицированных вычесть выздоровевших и умерших, остается 159 тысяч человек. Это число россиян, больных сейчас.

Из них госпитализированы 80 тысяч, тяжелые - на искусственной вентиляции легких - 1133 человека. Возникает вопрос, где еще половина больных Covid-19 - около 79 тысяч человек? С учетом того, что коечный фонд не заполнен и больницы имеют возможность принимать пациентов.

Все эти люди или переносят болезнь легко и лечатся дома, или течение заболевания у них без симптомов. Таких, кто не ощущает, что болен коронавирусом - около 40%, говорят в оперативном штабе. Отсюда следующий вопрос: откуда берутся эти десятки тысяч бессимптомых больных?

В основном, рассказывают в оперативном штабе, это контактные заболевших, или контактные контактных. Приведем пример, о котором нам рассказали москвичи.

Допустим, у сотрудника предприятия появился кашель. Этого человека и весь его цех тут же тестируют на коронавирус. Также исследуют всю семью человека, который кашлянул, и остальных контактных с ним. И это до того, когда диагноз кашлянувшего был подтвержден.

На выходе может оказаться, что кашлянувший на заводе мужчина и не болен коронавирусом. Но из-за него проверили, допустим, сто человек. И уже среди них выявили заболевших (около половины из которых по своему здоровью вообще не чувствовали, что больны чем-либо, а потому в другой ситуации их бы никто и не тестировал).

Итого: число новых заболевших в России и в Москве в частности напрямую связано с масштабами диагностики. РФ в данном вопросе в мировых лидерах вместе с США. За время пандемии в России исследовали около 4,8 миллионов человек. При этом заявляется, что в день тестируется около 150 тысяч. Для сравнения, в Украине за весь период эпидемии было сделано почти столько же исследований - 159 тысяч.

Данный вывод подтвердил и Сергей Собянин на последнем совещании с Путиным: "Динамика впрямую не свидетельствует о росте заболеваемости, она в первую очередь говорит о большом количестве тестов и выявляемости заболевших".

И еще важный момент, о котором сообщил мэр Москвы: "На протяжении двух недель у нас не растет госпитализация больных, не растет количество тяжелых больных, которые требуют помещения в стационар. Оно находится примерно на одном уровне, это говорит в целом о некой стабилизации ситуации".

Отсюда можно предположить: если в Украине, как решила Верховная Рада, введут массовое тестирование, то число заболевших тоже резко пойдет вверх. И большой процент из них, как в России, тоже, возможно, не будут подозревать Covid-19.

Впрочем, как писала "Страна", массовое тестирование в Украине вряд ли начнется, так как у нас нет в достаточном количестве ни тестов, ни лабораторий, ни медицинского персонала. А потому статистика заболевания и дальше будет демонстрировать успокаивающее показатели.

Обстановка в Москве и регионах

После совещания Путина ожидалось, что все регионы России предпримут меры по снятию карантина. Прошли уже сутки и пока многие занимают выжидательную позицию. А некоторые уже дали понять, что ничего ослаблять не будут, беря пример с Москвы.

Уже продлили режим самоизоляции в Крыму до 18 мая. В Новосибирске, Екатеринбурге и Хабаровске - анонсировали продолжение. В Югре (Ханты-Мансийский автономный округ) - до 31 мая. Остальным определиться придется завтра-послезавтра, поскольку режим нерабочих дней по стране заканчивается 11 мая.

Некоторые, впрочем, заявляют о постепенном снятии ограничительных мер.

Так, с 12 мая в Белгородской области будут открыты торговые и торгово-развлекательные центры, а также летние площадки кафе и ресторанов. Откроются также парки и рекреационные зоны.

Если говорить о настроении россиян - как минимум, москвичей, - то оно, конечно, мягко говоря, не радостное. Объясняется это просто. Со следующей недели людям анонсировали ослабления карантина. Было очевидно, что полностью его не снимут. Но, судя по опыту Украины и многих стран Европы, была надежда хотя бы на разрешение пробежек или прогулок по парку. В итоге карантин москвичам не просто не смягчили, а усилили.

И дело, как и во многих других странах, не только в моральном, но и в материальном состоянии. Согласно опросу, проведенному по заказу Банка России, 20% опрошенных, работающих по найму, полностью или частично потеряли доход. 41% предпринимателей и самозанятых пришлось остановить работу, а еще 33% сообщили о сокращении доходов.

Поддерживают жесткие ограничительные меры 60% россиян, чаще - респонденты старше 60 лет - те, кто уже не работает. А почти половина россиян - 48% - боятся коронавируса и потери работы в равной степени. Из этого же опроса, проведенного в конце апреля, следует, что 50% россиян рассчитывают на снятие карантина в мае.

В это же время, согласно апрельскому опросу "Левада-центра", 59% россиян одобряют деятельность Путина на посту президента. Это, по украинским меркам, много. Но на самом деле это исторический минимум за все время проведения опросов с 2000 года. Показатель одобрения упал на 4% по сравнению с результатами мартовской социологией.

И мини-перепалки на последнем совещании Путина, и перетягивание одеяла его чиновников на себя могут говорить о том, что карантин уже переходит в политическую плоскость. Президент России оказался в похожей ситуации с Дональдом Трампом. Президенту США осенью нужно переизбираться на второй срок. Путину - получать право на дальнейшее переизбрание путем проведения референдума (который не состоялся 22 апреля).

Согласно опросу, который вышел уже в первых числах мая, почти половина россиян (47%) проголосовали бы за предложенные поправки в Конституцию, против - треть (31%). Еще 22% респондентов не определились со своим мнением. В целом социология для Кремля не трагическая, но и не прочная. Учитывая, что продление карантина напрямую негативно отражается на отношении к Владимиру Путину - сигнал для него неприятный.

Самая свежая новость сегодняшнего дня - Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности.

Кроме состава участников известно лишь то, что на нем обсуждались экономические вопросы и коронавирус. Видимо, как именно Россия будет выходить из карантина, решалось именно там. Однако это заседание в прямом эфире для россиян уже не транслировалось.

Карантинный День Победы

Способствовало бы росту рейтинга президента России и масштабное празднование Дня Победы, которое организовывали ранее. Путин приглашал на парад многих мировых лидеров. Планировалось супер-масштабное шоу - главный праздник в России всего 2020 года с народными гуляниями.

Сейчас же запланирована только авиационная часть парад. Над Москвой пролетят более 70 боевых самолетов и вертолетов.

Еще 9 мая в 10 утра по Москве (время совпадает с Киевом) покажут выступление Путина. Днем по телевизору - фильмы и песни военных лет, концерты, "Бессмертный полк" онлайн - портреты дедов пустят на центральным каналам. Завершит карантинный праздник вечерний салют, наблюдать за которым можно будет по ТВ, а не на смотровых площадках.

Дома некоторых москвичей уже украсили гигантскими георгиевскими лентами и национальными флагами (на фото ниже). 9 мая в 19:00 россиян призывают принять участие во флешмобе - исполнять с балконов песню "День Победы".

Георгиевские ленты на домах россиян ко Дню Победы 2020. Фото: Страна