В четверг президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонную беседу. Они обсудили разные темы, в том числе борьбу с коронавирусом и недавнюю сделку стран - участниц ОПЕК.

Об этом сообщает сайт Кремля.

Лидеры стран поговорили о прогрессе в борьбе с пандемией коронавируса. Президент США предложил России помощь в борьбе с вирусом.

Также главы государств затронули проблему контроля над вооружениями. Трамп заявил, что США готовы обсуждать ее не только с Россией, но и с Китаем, чтобы избежать затратной гонки вооружений.

Затем собеседники побеседовали о положении на мировом рынке нефти и отметили своевременность заключения нового соглашения ОПЕК .



Путин и Трамп также обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом. При этом была акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши советский и американский народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага. Лидеры согласились с тем, что, следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям.

Как писала "Страна", в последний раз лидеры связывались 3 мая. В тот день они обсудили по телефону среди прочего украинский вопрос.