Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которую Верховный Суд ранее обвинил в давлении по делу Суркисов и Приватбанка, не считает, что дело, которое открыло против нее Национальное антикоррупционное бюро, политическое. Она считает, что детективы бюро должны самостоятельно разобраться во всех обстоятельсивах.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"НАБУ выполнило решение суда. Какая здесь политика?", - сообщила Венедиктова.

Говоря о перспективах этого дела она отметила, что НАБУ самостоятельно разберется и примет законное решение.

"У меня с одной стороны нет оснований сомневаться в их профессиональности и добропорядочности. С другой - нет оснований переживать, потому что, когда нет нарушений, ты его в материалы дела не нарисуешь", - подчеркнула генпрокурор.

Напомним, что одесский националист Сергей Стерненко, который в мае-2018 убил человека, добился того, чтобы Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал НАБУ открыть дело против генпрокурора Ирины Венедиктовой о недекларировании имущества. Он подал в антикоррупционный суд заявление о возможном недекларировании Венедиктовой часов за 10 тысяч евро и членства в общественной организации с признаками доходности.

Ранее мы писали, что суд обязал генпрокурора Ирину Венедиктову отменить постановление о передаче дела националиста Сергея Стерненко в Главное следственное управление СБУ и вернуть его в Национальную полицию.