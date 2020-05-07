За время пандемии коронавируса, которая вызвала введение карантина во многих странах, интернет-трафик в мире вырос втрое.

Об этом говорится на сайте ООН.

"Пандемия COVID-19 кардинально изменила нашу жизнь: то, как мы работаем, общаемся друг с другом, учимся или покупаем предметы первой необходимости. Эти изменения коснулись всего мира, и одновременно стали еще более очевидным так называемый "цифровой разрыв". Ведь до сих пор 3,6 миллиарда людей в мире не имеют доступа к интернету. В общем, Интернет-трафик в мире утроился", - говорится в сообщении.

Кроме того, профильные эксперты отметили, что в Международном союзе электросвязи высоко оценили роль работников сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и считают их "героями".

"Мы также должны признать, что в нынешних условиях услугами и сетями ИКТ не так легко управлять. Ведь никто не мог и представить себе ситуации, когда трафик в интернете может почти утроиться", - отмечают эксперты.

Отмечается, что если раньше широкополосная связь зачастую использовалась в городских офисах, теперь она все больше востребована в пригородах и сельских районах, жители которых сейчас учатся или работают, не выходя из дома.

По данным на утро 7 мая в мире в целом выявлено 3,8 миллиона случаев COVID-19, включая 265 тысяч летальных, выздоровели 1,303 миллиона человек.

Как сообщалось, по данным Минобразования, к интернету не подключены 3% украинских школ.

Также мы писали, что в Украине за время карантина рост интернет-мошенничества составил 15% - Офис Зеленского.