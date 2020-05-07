Государственным бюро расследований начало досудебное расследование возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины. Это связано с увеличением закупок электроэнергии у частных компаний.

О начале расследования сообщает в Facebook пресс-служба ГБР.

"Должностные лица Министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков. Зато увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний", - сказано в записи.

В ГБР отметили, что из-за такого перераспределения снижается производство атомной отрасли на 8,6%. Это может привести к остановке энергоблоков АЭС, убыткам Государственному бюджету Украины и банкротству объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Ранее "Страна" подробно анализировала ситуацию в энергетической отрасли.

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