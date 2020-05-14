Пока Украина занята своими карантинными проблемами, эпидемия идет и на неподконтрольных территориях Донбасса. Там действует свой карантин - правда, куда более мягкий, чем на подконтрольной территории.

По крайней мере в Донецке. В Луганске же он был более строгим - но уже вчера там сняли часть карантинных ограничений: заработали рынки, парикмахерские, общественный транспорт.

При этом главная проблема в обеих "республиках" - это не коронавирус, а почти полная изоляция. Граница с Украиной перекрыта с обеих сторон, и неизвестно, когда откроется. В Киеве уже заявили, что линия разграничения на Донбассе может быть закрыта и после 22 мая, когда запланирован новый раунд послаблений.

"Страна" узнала, как живет на карантине Донецк и Луганск.

Школы, больницы, ведомства

В связи с карантином в "ДНР" школы перевели на дистанционное обучение, то есть дети учатся удаленно. Централизованных онлайн-уроков, как в Украине, нет. Но учителя создали группы ВКонтакте, там дают задания, дети туда же высылают работы. При этом с 13 мая в школах "ДНР" должно быть уже повторение программы - новых материалов давать не будут.

Удаленно в донецких школах будут учиться до 29 мая, то есть в этом учебном году больше в школы не выйдут. Последний звонок и выпускной отменили. Информации о том, что 11-классники будут сдавать экзамены, пока нет, но в школах ждут указа со дня на день.

На работу в школу ходят только директора и технический персонал (уборщицы, сторож, слесарь). Учителям и медработникам во время карантина ввели выплаты за выслугу лет, которые можно получать, не увольняясь с работы.

Детсады открыты, но родители туда водят детей по желанию.

Работают больницы, но периодически закрывают отделения, в которых обнаружили коронавирус. Впрочем, иногда закрывают и целые учреждения - так детская больница №16 Донецка месяц была на полном карантине, но теперь снова открывается.

Из ведомств работает примерно половина.

Министерства, таможни, полиция - работают. Часть коммунальных служб ушли на удаленку.

Улицы и парки

Все скверы и парки Донецка открыты, но запрещены массовые мероприятия. А лицам от 65 и старше нельзя отходить от дома дальше, чем на 100 метров. Но реально пенсионеров по дворам никто не контролирует. Правда, если они попадут под рейд - то могут и оштрафовать. Полиция иногда устраивает такие рейды по магазинам или паркам, где могут гулять пенсионеры.

Также следят за людьми пенсионного возраста на блокпостах, которые стоят на основных трассах. Могут остановить проверить документы, если 65+, то оштрафовать.

Подросткам до 14 лет нельзя появляться на улице без сопровождения взрослых.

Спортплощадки на улице работают. При этом под Донецком закрыли все "дикие" места для рекреации, где раньше было много отдыхающих. Но место для шашлыков найти можно. И загородные рестораны работают.

Как рассказали "Стране" жители Донецка, людей в городе стало визуально больше - никто не может выехать из "республики". Бульвар Пушкина забит людьми, площадь Ленина тоже.

На улицах масочного режима нет, только в помещениях и транспорте. Правда, иногда в "модных" масках на улицах в основном ходит молодежь - ради прикола. Но продавцы, доставка и такси - все в масках. Гаишники тоже в масках.

Транспорт и граница

Общественный транспорт в Донецке ходит, но находиться в нем нужно в масках. Пенсионерам отменили льготы на проезд, чтобы они меньше ездили и не подвергали себя риску. После карантина льготы обещают вернуть.

Не работают КПВВ на линии разграничения. Что касается границы с Россией, то Москва формально разрешила пропуск через границу по гуманитарным соображениям, но в "ЛДНР" закрылись изнутри и выпускают только тех, у кого есть российская прописка.

При этом грузовики по-прежнему пересекают границу с Россией - для их водителей существуют особые условия пересечения.

То есть жители "ДНР" и те, кто приехал на момент закрытия границ из Украины повидаться с родственниками, оказались запертыми в "республике". Не могут выехать и те, кто хотел бы получить пенсию. Их не выпускают местные власти и не впускают - украинские.

"Страна" об этом рассказывала в материале о том, как люди застряли на неподконтрольных территориях.

На проблему обратили внимание в ООН. Там ранее призвали украинские власти открыть границы со своей стороны и обеспечить выезд людей за пенсиями.

Однако в Украине уже заявили, что границы с "республиками" останутся закрытыми независимо от карантина - решать, когда их открывать, будет лишь командование ООС.

Внутри неподконтрольной части Донецкой области есть тоже свои недоступные для посещения анклавы. На въезд закрыты населенные пункты на Азовском море - Седово и Новоазовск (их закрыли, чтоб не было соблазно и жителей других районов "ДНР" туда поехать на отдых - это единственные курорты "республики"). Туда пускают только по прописке. В поселке Новый Свет (Старобешевского района), жители которого в своей массе обеспечивают работу стратегической Старобешевской ТЭС, действуют ограничения на въезд и выезд. Приезжий персонал ночует в общежитиях.

Рестораны, парикмахерские, спортклубы

В Донецке рестораны и кафе работают с посетителями до 18:00, потом на доставку. Парикмахерские и салоны красоты работают в своем обычном режиме. В целом сфера косметических услуг не остановилась.

Частные спортклубы работают до 18:00, ведомственные - вроде "Локомотива" - закрылись.

Магазины и рынки

Супермаркеты в Донецке открыты до 21:00. Вход во все учреждения и объекты торговли только в масках.

Также жителей "ДНР" обязали соблюдать социальную дистанцию. Везде в магазинах есть санитайзеры. При этом рынки в городе закрыты.

Кого и как штрафуют

За нарушения карантина - штрафы в "ДНР" от 30 тысяч рублей (10,8 тысяч гривен). Кроме того, на время карантина там ввели уголовную ответственность за фейки о коронавирусе. За их распространение предусмотрены штрафы либо исправительные работы. В случаях, если фейковая информация причинила вред здоровью или повлекла смерть, может грозить лишение свободы на срок до 3-5 лет.

Самоизоляция для приезжающих из России достаточно строгая. Были прецеденты, когда человек, вернувшийся из РФ, поехал в местную "таможню" оформлять автомобиль, а там, узнав что он должен быть на изоляции, вызвали полицию.

В начале апреля за два дня на 30 и 40 тысяч рублей были оштрафованы продавец и управляющий магазином в Куйбышевском и Ворошиловском районах Донецка. Причина – отсутствие медицинских масок у персонала. Еще 160 тысяч рублей штрафа разделили владельцы двух кафе в Кировском районе за схожие нарушения.

Ограничения в Луганске

На неподконтрольной Киеву территории Луганской области был до вчерашнего дня остановлен общественный транспорт, как городской, так и междугородний. Закрыли рынки, парикмахерские, ТРЦ. Вход в продуктовые магазины - в масках.

Из-за распространения коронавируса учебный год завершили досрочно, а школьников перед этим перевели на дистанционку. Ученики младших классов, с 1 по 4, отучились уже 30 апреля. Учащиеся 5-8 классов завершат учебный год 15 мая.

После 18:00 была запрещена работа кафе и ресторанов, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. В общественных местах жителей обязали соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. За грубое нарушение карантина может грозить до пяти лет тюрьмы.

Ограничения на въезд и выезд ввели в Брянке, Алчевске, Первомайске, Перевальске, Стаханове.

С 13 мая на большей части "ЛНР" сняли часть ограничений. Заработал общественный транспорт, рынки, парикмахерские, магазины, в том числе в ТРЦ, детские сады, химчистки, ателье.

При этом закрытыми останутся спа-салоны, массажные салоны, фитнес-центры, солярии, бани, сауны.

Отмена не распространяется на территории четырех населенных пунктов, где из-за коронавируса введен строгий режим самоизоляции - Свердловск, Перевальск, Алчевск, Первомайск.